La abogada de Nahir dijo que la joven se encuentra "muy mal de ánimo" tras acusar a su padre de matar a Fernando

Raquel Hermida Leyenda, abogada de Nahir Galarza condenada a prisión perpetua por el crimen de Facundo Pastorizzo, sostuvo que su defendida se encuentra "muy mal de ánimo" tras acusar a su padre del asesinato del joven.

"Cumplí con una orden que me dio mi clienta, nada más. Cumplí esa orden y no hice público el tema, en principio quiero hablar con ella". Señaló además que "voy a hablar personalmente con Nahir y a quedarme hasta que declare todo lo que ella sabe y todo lo que vive para que se tomen medidas", afirmó Hermida Leyenda en diálogo con El Once Tv.

Al ser consultada sobre si Nahir nombró a su padre como autor del homicidio, dijo: "esa parte la puedo confirmar, es lo único que puedo decir".

"Voy a hablar personalmente con Nahir y a quedarme hasta que declare todo lo que ella sabe y todo lo que vive para que se tomen medidas", agregó.

La letra indicó además que la joven le contó "todos los erros" procesales que hubo en la causa. "Ella no tendría que estar detenida y Fernando tampoco tendría que estar muerto. Es un homicidio que pudo haberse evitado. Siento mucha pena por las dos víctimas de este hecho terrible, Fernando y Nahir", cerró.