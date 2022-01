"Ómicron es una variante que es muy contagiosa pero menos virulenta"

El ministro de Salud de la Provincia, Luis Medina Ruiz, mantuvo un encuentro con el gerente médico de la Asociación de Clínicas y Sanatorios, Bernardo Silberstein, ya que debido al aumento de casos de covid-19 establecieron nuevos mecanismos de coordinación.

“En esta reunión pública-privada manifestamos el apoyo de los centros privados para la atención debido al aumento de casos que está habiendo. Estas nuevas estrategias tienen como fin mejorar la cobertura para la comunidad”, indicó Silberstein.

En este sentido, el profesional contó que los sanatorios asociados están atendiendo casos de Covid-19: “afortunadamente, a pesar del incremento notable de casos no es la misma situación de la primera y segunda ola. Esta es una variante que es muy contagiosa pero menos virulenta. Igualmente, no hay que confiarse porque las personas mayores y con comorbilidades pueden requerir terapia intensiva, por lo que tenemos que estar preparados para no llegar a situaciones extremas”.

Por último, remarcó que gracias a la vacunación y a las políticas que se llevaron a cabo hoy la cobertura es amplia y se cuenta con la capacidad para dar una buena respuesta a la comunidad.