Felipe Castro: el influencer de jardinería cuenta sus secretos

“Existen dos tipos de personas”, dice el jardinero influencer Felipe Castro en su cuenta de Instagram: “los que tienen una planta con una hoja amarilla y ya lloran porque se les muere o quienes dicen: ´todavía se puede salvar´. ¿Cuál sos vos?”, pregunta.

La cuenta de Feli, “jardinero, realizador audiovisual y actor”, tal como él mismo se presenta en Instagram, nació unos meses antes de la pandemia de 2020. Primero subía el contenido de sus trabajos realizados, paisajes y huertas que iba interviniendo. Hasta que observó el famoso “nicho vacío”: “Vi que en Instagram no había publicaciones con consejos sobre cómo armar una huerta, jardín o cómo cuidar las plantas. Había mucho contenido en YouTube pero eran videos largos, nada corto o sencillo. Entonces me puse a hacer eso y tuvo mucha repercusión. Luego vino la pandemia y, al principio, que no había mucho para hacer, me dediqué a crear y subir mucho contenido”, recuerda Feli en diálogo con LA GACETA.

SUCULENTAS. Felipe Castro enseña cómo cambiarles el color.

“¿Tus suculentas cambian de color? O mejor dicho: ¿cómo cambiarles el color a tus suculentas?”, interpela a sus seguidores en otro video.

Así, con tips “nerds” y videos divertidos que unen comentarios de películas y series conocidos, demuestra sus dotes actorales y brinda consejos ultra prácticos para todo aquel que quiere mantener con vida las plantas de la casa.

La “vidriera”

La cuenta @quiero_verde que tiene más de 175.000 seguidores es la vidriera del trabajo de Feli que incluye talleres virtuales de jardinería, producciones audiovisuales, un ebook publicado y un libro de papel en camino, proyecto que se concretará en 2.022.

“Busco hablar de las plantas más comunes. A veces pasa que me mandan muchos mensajes con consultas y si publico algo de eso, es un contenido que funciona y le va bien”, explica sobre lo que le gusta a su público que se divide muy parejo entre varones y mujeres.

PRINCIPIOS. Felipe piensa que siempre se puede salvar cualquier planta.

En este espacio de redes sociales, Felipe fomenta la presencia de las plantas en cada hogar a su vez que apuesta por las huertas y los jardines urbanos.

“¿En qué se parece un lobito de mar que te dice el clima y las hortensias? Existen 200 tipos de hortensias y, por lo general, les gusta un lugar con media sombra, es decir, que les del sol a la mañana o a la tarde, no el del mediodía. La tierra debe estar siempre húmeda, ponele compost o humus para la floración. El secreto para cambiar el color de las flores es manejar el ph. Con un ph 4, las flores son azules; con un ph de 6 son rosas y de 7 u 8 son blancas. Esto es pura química, como Walter White”, dice Felipe haciendo referencia a la serie Breaking Bad y en un video de menos de un minuto.

La jardinería llegó por curiosidad y la aprendió como “autodidacta” hasta que realizó cursó parte de la carrera de Agronomía, especialmente lo relacionado a las plantas y jardines. Su lado creativo llegó con la carrera de cine que lo formó como productor audiovisual.

Ahora que el año está comenzando, los proyectos de Felipe incluyen su próximo libro, continuar con su contenido y realizar, pandemia mediante, talleres presenciales de jardinería.

EN SU JARDÍN. Felipe es un autodidacta y quiere compartir lo aprendido.

Algunos consejos

• Pino limón: “Necesita mucha luz o sol directo. Si no va atenerlo, no lo pongas. En la tierra necesita sustrato liviano y buen drenaje. Regalo, dejá secar bien y volvé a regarlo. Si se pone marrón desde el centro hacia afuera está siendo atacado por un hongo. Si es al revés, es por falta de riego. Recomendación: comprá un fungicida y aplicáselo cada seis meses, de manera preventiva”.

• Para tener tu huerta: “Es imprescindible seguir el calendario de siembra. Es una herramienta fundamental para saber qué sembrar todo el año y en cada estación”.

• Cómo evitar las hojas amarillas en un jazmín del cabo: “En realidad es una gardenia pero se le llama jazmín de poste arbustivo, crece hasta dos metros de alto. Necesita mucha luz de la mañana, protégelo de la luz del mediodía y le puede dar un poco a la tarde, le gusta la humedad. El Kimura o Enano puede ir en maceta pero el Del Cabo debe ir en suelo ácido, si no es ácido no absorbe nutrientes”.

PEQUEÑO CANTERO. El jardinero muestra cómo cuida sus plantas.

• Cinco plantas perfectas para jardines verticales: “Planta peluca, lazo de amor, dólar negro, iresine (hojas de sangre) y philodentro”.

• Tres plantas para tener mariposas: “Las mariposas son grandes polinizadoras, sus larvas necesitan comer hojas. Este tipo de plantas se llaman hospederas y sirven para las larvas /orugas de mariposas. En algunos casos es tan especial esa relación que depende únicamente de un solo tipo de planta como: asclepias, passiflora caerulea y austroeupatorium inulifolium”.

• “La” planta para lugares con poca luz: aspidistra, también llamada comúnmente pilistra u orejas de burro. “Es la más fácil de cuidar: la podés dejar en un rincón oscuro aunque tolera media sombra y hasta un poco de sol. ¿Te olvidaste de regarla? No importa. ¿Querés tenés más? Podés multiplicarla con la división de matas”.

• ¿Se te está pudriendo un cactus?: “Probablemente sea por un mal drenaje. Salvá la parte sana cortándola y dejándola cicatrizar tres días. Luego plantá esa parte en una nueva maceta con un tercio de arena gruesa para un buen drenaje. El resto podrido podés tirarlo”.