Cartas de lectores II: Calle Salta

Hace décadas por razones laborales recorro calle Santiago desde Salta hacia el este, en ese ir y venir me fui amigando de los pocos ejemplares de naranjo que sobreviven a la inacción municipal. Me siento responsable de esa resistencia a morir pues cada tanto procedo a colocar abono en la base de sus troncos y creo con ello un poco resistimos a los vejámenes que sufren estos arboles, maltrato que van desde la construcción de veredas hasta el tronco mismo sin dejarle un espacio para que sus raíces absorban el agua de lluvia, falta de poda adecuada, ausencia de control de sus estados sanitarios, falta total de limpieza de las tazas de aquellos que aun la tienen, ver los canteros por así decirle que vecinos le armaron es aberrante, muchos pastizales a su alrededor. Un sin fin de agresiones que sufren este hermoso arbolado que aun tenemos me lleva a preguntar: el municipio acaso no posee personal que se dedique a monitorear estas situaciones? Acaso ningún funcionario camina la ciudad? Sería positivo que el intendente recupere el entusiasmo previo a las elecciones y camine las veredas para así conocer la realidad que aparentemente no ve. Espero luego de estas lineas arbitren las medidas para limpiar las tazas de los arboles que se encuentran en el centro.

Lucio Maza

