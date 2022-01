Que no sea un sándwich: ¿qué llevar de comer para un viaje largo en auto?

Venís soñando este viajes desde hace... ¿cuánto? Llevaron el auto al taller para que todo vaya (literalmente) sobre buenas ruedas; lavaron la ropa que les hará falta; están listos los carnets de vacunación; prepararon gorras, protector solar (seguro que es más barato aquí que en las zonas turísticas), algún juego para el viaje y por si toca algún día de lluvia...

Llega en breve el turno de preparar conservadoras, termos, vasos, mate, servilletas de papel...

Una lista posible

• Primer elemento: “cuidar” a quienes manejan. ¿Café o yerba? ¿Quizás ambos? (para combatir el cansancio quizá el mate no sea suficiente...). ¿Un termo para cada uno, o uno solo con agua caliente y café instantáneo aparte? Si es así, no olviden que van a necesitar endulzar... y cómo revolver.

• Segundo elemento: contener el aburrimiento de los demás. Entonces, piensen en un “botiquín” de picoteo que ayude a pasar el tiempo sin una sobredosis de azúcar... o de sal (lo mejor, obviar las papas fritas y esas cosas). Si necesitan ideas, te las damos bajo el título “Para entretenerse”. Y si a la comida le suman juegos de palabras, adivinanzas, concursos de canciones y -quizás como último recurso- una “peli” bajada en la tablet, seguramente el consumo de golosinas bajará.

• Tercer elemento: combatir la sed. Aunque el auto vaya con el aire acondicionado encendido, hidratarse sigue siendo muy importante y -un dato no menor- no tener más nada que hacer también “causa sed”. Se suele dar por supuesto, pero por si acaso: sin ningún lugar a dudas, lo mejor es el agua; las bebidas azucaradas, además de no ser saludables, en el largo plazo sólo incrementarán la sed.

• Cuarto elemento: lo que van a comer durante el viaje... y aquí desdoblamos las posibilidades.

Conservar temperaturas

Una heladera de viaje (puede bastar una simple y barata conservadora de telgopor) es una gran aliada; pero -les adelantamos- de cara al almuerzo te sugerimos que usés dos (digamos una con un toque de azul y la otra, de rojo, para que las distingás). Valen la pena: seguramente te vendrán bien en los paseos cuando llegués a destino.

Volvamos: en la azul guardarás lo frío (huevos duros, yogures, fruta, eventualmente, un sobrecito de mayonesa...), y colocar en la conservadora varias botellitas de agua te servirán no sólo para beber; si la mitad está recién salida del freezer al emprender el camino, ayudarán a mantener fresco el resto.

La roja será la que les permitirá, cuando llegue la hora del almuerzo -hacerlo coincidir con una carga de combustible, baños y “estirada de piernas” es buena estrategia- que la comida (te proponemos dos recetas prácticas y sin harina) esté tibia. Allí pueden ir también kipecitos o albóndigas, huevos duros, trocitos de pechuga de pollo grillada...

Ustedes conocen los gustos de la familia... Esta nota, lo que intenta, es ayudarte a pensar alternativas y a que no te olvidés de algo que pudiera ser importante para los que viajan.

Para entretenerse

- pochoclo

- frutos secos

- cubos de queso semiduro

- frutas frescas (con poco jugo, para que no choreen todo el auto)

- tomatitos cherry

Croquetas

En un bol mezclar 4 tazas arroz cocido blanco o integral, 1 huevo y 1 taza zapallo rallado; sazonar con sal de ajo y un poquito de nuez moscada. Mezclar y tomar porciones, aplanarlas y luego ahuecarlas; entonces, rellenar con espinaca fresca bien lavada y picada muy finita. Cerrar bien las croquetas, y pasarlas por huevo batido y rebozar (podés usar avena extrafina en lugar de pan rallado, y te quedarán aptas para celíacos). Cubrir una asadera con papel manteca, echar un chorrito de aceite y pincelar bien todo el papel. Colocar sobre él las croquetas y llevar al horno unos 20 minutos; la idea es que queden doradas (serán un poco menos saludables, pero también se pueden freír. La idea es que puedas prepararlas con tiempo y que las calientes antes de salir. Viajarán con ustedes en la conservadora “roja”.

Tortilla de papas al horno

Pelar y cortar en rodajas finas 750 g de papas y hervirlas rápidamente (cuidado que no se pasen; es preferible que estén apenas “al dente”, total, irán después al horno). Cuando estén sacar del agua con espumadera, y “desparramar” un poco sobre superficie plana para que pierdan humedad. Mientras se cocinan y se enfrían las papas, picar y rehogar 1 cebolla grande, 1/2 morrón verde, 1/2 amarillo y 1/2 rojo con un poco de aceite de oliva. Aparte, batir bien 6 o 7 huevos, según el tamaño, y agregarles sal (se puede combinar con sal de ajo), orégano, un poquito de pimienta; por último, la cebolla y los morrones rehogados, las papas y 100 g de queso rallado. Forrar con papel manteca una fuente para horno (28 cm x 17 cm), aceitar el papel manteca y volcar la mezcla en el molde; espolvorear con un poco más de queso y llevar a horno 180° por 15 minutos aproximadamente, o hasta que se dore la superficie.