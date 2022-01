Claves covid-19: cuándo hisoparse y aislarse

Pablo Marengo, director del hospital Kirchner aclaró a LG PLAY en qué momento una persona debe ir a hisoparse o aislarse para no saturar los centros de salud ni hospitales. “Hay que entender que es mejor ir a un centro de salud cercano a su domicilio para testearse y así no movilizarse mucho”, explicó. El especialista hizo hincapié en que muchas personas asintomáticas que estuvieron con contactos estrechos deben aislarse primero y luego, solo si tienen síntomas, ir a hisoparse. La clave y el objetivo de todo es no colapsar los sistemas de salud ni al personal de salud que viene trabajando con altos niveles de exposición y estrés. “Queremos atender a los sintomáticos de la manera correcta, necesitamos que la población sea consciente y no salgan a testearse todos por haber estado cerca de alguien que dio positivo”, insistió.

“En el trabajo se deben mantener las normas de la pandemia que siguen vigentes: barbijo colocado todo el tiempo, distancia social e higiene de manos. Si una persona se contagió y las medidas sanitarias se mantuvieron, no son contactos estrechos, pero sí deben aislarse preventivamente”, dijo Marengo a LG PLAY. “Pedimos a la población que sea consciente y que sean respetuosos porque también están viendo mucha agresión mucha agresividad en los consultorios febriles. Salgo a las cola del hospital, que son dos cuadras y media y sacamos a la gente mayor de edad que tiene prioridad y mucha gente joven se queja, han habido agresiones. Yo creo que eso ya es una falta de respeto, que la población tiene que ser un poquito más respetuosa con todos”.

Básicamente, los pacientes asintomáticos que hayan estado con algún contacto estrecho primero deben aislarse durante cinco días. Si en ese tiempo tienen síntomas (fiebre, tos, cansancio, pérdida del gusto o del olfato), recién ahí pueden ir a hisoparse. Si no son graves los síntomas, deben aislarse entonces durante siete días. Existen numerosos centros de salud en donde las personas pueden ir a hisoparse y vacunarse. Antes de salir de casa, informarse y consultar en el Sitio Oficial de Salud del gobierno de Tucumán.

En caso de tener obra social, hisoparse en lugares privados en donde la cobertura, por lo general, es del 100%.

La salud viene de dos años trabajando a full, a destajo, sin descanso, con las vacaciones recortadas y seguimos atendiendo estas y otras enfermedades. Solamente pedimos que sean consciente y no saturen el sistema, sean respetuosos

Las principales claves:

Qué es contacto estrecho: “Contacto estrecho es cuando estuve un tiempo prolongado, cerca de una persona contagiada (que luego me avisa que tiene algún síntoma compatible con covid-19) y sin barbijo, recién ahí es contacto estrecho. Al día siguiente de que me avisen, no debo ir a hisoparme porque probablemente no tenga la carga viral y me dé negativo el test. ¿Qué debo hacer? Aislarme durante 4, 5 días y esperar a tener síntomas. Si tengo síntomas (fiebre, tos, cansancio, pérdida del gusto o del olfato), recién ahí puedo ir a hisoparme”, explicó el director del Kirchner.

Si sos contacto estrecho sin síntomas y tenés el esquema completo de vacunación aislate por cinco (5) días, desde el último contacto con un caso.

Según la página el Sitio Oficial del Gobierno Nacional, es contacto estrecho: “Todas las personas que hayan permanecido a una distancia menor a 2 metros con un caso confirmado mientras este presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas, durante al menos 15 minutos. Los contactos estrechos tienen más riesgo de contraer la infección. Por eso, si tuviste un contacto estrecho con un caso de COVID-19 es fundamental que, aunque no tengas síntomas, tomes las siguientes medidas:

Si sos contacto estrecho, no tenés síntomas y tenés el esquema completo de vacunación (con menos de cinco meses de haber completado el esquema inicial o aplicada la dosis de refuerzo) observá las siguientes indicaciones: Permanecé en aislamiento por cinco (5) días, desde el último contacto con un caso confirmado (si es posible aislate también de tus convivientes). Prestá mucha atención a la aparición de síntomas. Ante la presencia de cualquier síntoma, consultá al sistema de salud.

Si pasados los 5 días no tuviste síntomas, podes levantar el aislamiento tomando los siguientes cuidados durante los 5 días subsiguientes (hasta completar 10 días desde el contacto de riesgo): Prestar atención a la aparición de síntomas y, ante su aparición aislate y consultar al sistema de salud. No concurrir a eventos masivos o sociales. Usar barbijo correctamente -tapando nariz, boca y mentón, bien ajustado a la cara- de forma permanente en lugares cerrados o en lugares abiertos con presencia de otras personas. Mantener la distancia social. Evitar el contacto con personas con factores de riesgo.

Si sos contacto estrecho asintomático sin vacunación o con esquema incompleto: Permanecé en aislamiento por diez (10) días, o bien, permanecé en aislamiento por siete (7) días desde el último contacto con un caso confirmado (si es posible aislate también de tus convivientes) y realizate un test para el diagnóstico de COVID-19 a partir del séptimo día. Prestá mucha atención a la aparición de síntomas. Ante la presencia de cualquier síntoma, comunicate con el sistema de salud de tu jurisdicción.

Si estás conviviendo con una persona que dio positivo y no tenés síntomas, no vayas a hisoparte.

Si pasados los 7 días no tuviste síntomas y el resultado del test fue negativo, podés levantar el aislamiento tomando los siguientes cuidados durante los 3 días subsiguientes (hasta completar 10 días desde el contacto de riesgo): Prestar atención a la aparición de síntomas y, ante su aparición aislarse y consultar al sistema de salud. No concurrir a eventos masivos o sociales. Usar barbijo correctamente -tapando nariz, boca y mentón, bien ajustado a la cara- de forma permanente en lugares cerrados o en lugares abiertos con presencia de otras personas. Mantener la distancia social. Evitar el contacto con personas con factores de riesgo.

En todos los casos:

Si convivís con otras personas, debés mantener el aislamiento en tu domicilio y no tener contacto con ninguna de las personas que viven con vos. Si no es posible hacerlo y presentás síntomas o el resultado del test es positivo, las personas que viven con vos deberán realizar cuarentena. “Si estás conviviendo con una persona que dio positivo y no tenés síntomas, no vayas a hisoparte. Igualmente debés mantener el aislamiento la misma cantidad de días que quien dio positivo por ser contacto estrecho y asintomático. Lo mejor ahí es aislarse y no complicar al sistema de salud”, dijo Marengo.

Ante la aparición de alguno de los siguientes síntomas: fiebre (37,5º C o más), tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, dolor de cabeza, dolor muscular, diarrea/vómitos; o ante la pérdida repentina del gusto o del olfato; comunicate de inmediato con los teléfonos dispuestos por tu jurisdicción.

¿Qué es un caso sospechoso de covid.19?

Todas las personas que tengan dos o más de los siguientes síntomas: Fiebre (37.5°C o más), Tos, Dolor de garganta, Dificultad para respirar, Dolor de cabeza, Dolor muscular, Diarrea/vómitos, Rinitis/congestión nasal.

Si sos un caso sospechoso de covid-19: Aislate hasta confirmar o descartar la sospecha. Avisale a las personas con las que hayas tenido contacto desde las 48 horas previas al inicio de los síntomas ya que también deben aislarse. Comunicate con el sistema de salud de tu jurisdicción. Si se descarta la infección, y ya no presentás síntomas, podés suspender el aislamiento. Si se confirma el diagnóstico, debés mantener el aislamiento hasta obtener el alta médica y seguir todas las recomendaciones del equipo de salud.