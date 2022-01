Chahla impulsa una ley para el abordaje integral de la tartamudez

La diputada nacional por Tucumán, Rossana Chahla presentó el proyecto de Ley de Tartamudez junto a niños, adolescentes y adultos que acuden al Consultorio Público de Tartamudez de la provincia de Tucumán.

El proyecto busca garantizarles una vida digna a las personas con tartamudez o disfluencia creando un programa nacional que asegure la salud integral, la educación, la inclusión laboral, concientice a la población para evitar el bullying y acompañe a las familias.

La diputada Chahla dio detalles del proyecto, escuchó testimonios y dijo: “Ustedes me enseñaron lo que es la disfluencia, les agradezco porque me hicieron ver que este era un problema en la sociedad y que había que hacer algo. Y a partir de eso empezamos a pensar lo que podíamos hacer en Tucumán y ahora queremos nacionalizarlo. Por eso presento esta ley para que esto tenga continuidad, que no dependa de los gobiernos que pasen.”





La iniciativa crea el “Programa Nacional de Detección Temprana y Abordaje Integral de la Tartamudez” que busca darle nivel nacional a la experiencia del Ministerio de Salud Pública de Tucumán en torno a la temática con el objetivo de promover el bienestar y la inclusión social de las personas con tartamudez o disfluencia; disminuir su severidad y mejorar la calidad comunicativa de las personas con su entorno. El programa tiene como función:

Registrar los casos y establecer un sistema informático adecuado.

Establecer la cobertura del 100% en los sistemas de salud para las prácticas de detección temprana, diagnóstico, tratamiento, abordaje integral y seguimiento de la tartamudez o disfluencia.

Elaborar una respuesta de contención y acompañamiento.

Promover la creación de consultorios especializados en hospitales públicos, asistir a los establecimientos de salud y capacitar al personal.

Fomentar la inclusión social al concientizar y sensibilizar a la población en general para luchar contra el bullying.

Desarrollar políticas de promoción de la igualdad educativa que tengan por objeto la inclusión en las aulas con foco en las metodologías de trabajo, alternativas de evaluación y los contenidos. Como así también, en la capacitación para la detección temprana y combatir el bullying.

Promover la aplicación de buenas prácticas orientadas a lograr la efectiva inclusión laboral.

Estuvo presente Lautaro, quien impulsó el programa de tartamudez junto a los profesionales de salud en la provincia de Tucumán; contó su historia y dijo emocionado: “Es algo que debe ser tratado. La burla era muy constante. Yo sentía un vacío enorme. Fue una emoción muy grande poder encontrarme con la ministra de Salud Rossana Chahla y la Lic. Lina Almazán para armar el Programa de Tartamudez en la provincia y les agradezco por todo lo realizado. Espero que salga la Ley pronto para que chicos de otras provincias puedan acceder a la ayuda que yo recibí.”

Al respecto, la ex ministra de Salud mencionó: “He escuchado muchas historias de vida; cada una de estas historias me duele, pero también me da esperanza porque hemos aprendido que el acompañamiento y el profesional adecuado en el momento oportuno ayuda muchísimo. El compromiso de la familia es muy importante, lamentablemente, no todos lo tienen; y ahí estaremos nosotros para ustedes. ”

“Queremos que todas las provincias tengan la posibilidad, no sólo Tucumán. Necesito de todos ustedes, necesito que salgan a hablar y den su testimonio. Vamos a militar para que cada niño y adulto con tartamudez tenga la salud integral que se merece” finalizó la diputada Chahla.

El proyecto fue bien recibido por sus pares en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación ya que fue acompañado por diputados de distintas provincias y los diputados tucumanos por el Frente de Todos Carlos Cisneros, Mario Leito y Agustín Fernández.