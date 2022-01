Falleció la actriz y artista plástica Marta Forté

Marta Forté surgió como actriz a fines de la década del 50, en el teatro creado por Guido Parpagnoli. Yo recién la conocí en mis inicios en el Teatro Universitario, en 1964, donde ella se desempeñaba como asesora y maestra de expresión corporal.

Era en ese momento la gran actriz del teatro tucumano. En el Teatro Estable tuve la suerte de verla actuar en “Elizabeth de Inglaterra”, “El pequeño abecedario”, “Réquiem para una reclusa” ,“Rómulo Magno”, todas dirigidas por Boyce Díaz Ulloque.

En los festejos patrios de 1966, actuó en “Cristóbal Colon”, de Katzanzakis, con puesta de Díaz Ulloque, escenografía de Eduardo Sacriste, y con actores como Ignacio Quirós, Luis Politi, Elba Naigeboren, Oscar Quiroga, Enrique Naval y otros.

Durante una temporada siguió como actriz del Universitario, e interpretó “El Cepillo de dientes” de Díaz, con Miguel Jordán. Una actriz con gran formación académica y gran cultura, dúctil tanto en dramas como en comedias.

A principio de los ‘70 sus últimas actuaciones, tal vez las mejores, fueron “Un tranvía llamado deseo”, de T. Williams, dirigida por Roli Serrano, y “Marat-Sade”, por Federico Wolf.

Luego de estas experiencias se retiró del teatro y se dedicó por entero a la tapicería artística. Desde su casa de Las Estancias (Catamarca), realizó tapices que fueron galardonados en salones de artes plásticas nacionales. Algunas de sus obras se exhiben en museos de nuestro país.

En los últimos años, víctima de una cruel enfermedad, vivió recluida. En mi último encuentro con ella, en el hogar de reposo, no me reconoció, pero le pareció que yo era “cara conocida”. Se me acercó muy amable, y me tomó la mano con afecto.

Lamentamos profundamente la pérdida de esta artista única, de este ser humano de gran talento, pero, sobre todo, de esta gran amiga y maestra.