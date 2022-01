Ed Sheeran sufrió bullying por culpa de “South Park”

El cantante británico Ed Sheeran culpo a la serie animada estadounidense “South Park” por los episodios de bullying que padeció durante su adolescencia, según declaró en una entrevista con Slam Radio.

El músico sostuvo que el capítulo “Niños rojos”, en el que el personaje de Cartman se convierte en el líder de un grupo contra los niños pelirrojos, lo perdujicó fuertemente en aquellos tiempos, cuando comenzó ser “objeto de burlas” con apenas 14 años.

“Ese episodio de ‘South Park’ arruinó mi vida. Iba a Estados Unidos y todos me decían ‘me encanta tu pelo, amigo’. Yo pensaba ‘Dios mío, ¿a la gente le gusta mi pelo?’. Entonces recordé el episodio y eso fue todo durante el resto de mi vida”, sostuvo, según consignó la agencia de noticias alemana DPA.

En ese sentido, señaló que “ser pelirrojo en Inglaterra siempre era algo que te convertía en objeto de burlas, pero no era así en Estados Unidos”, el país de origen de la serie creada por Trey Parker y Matt Stone.

Cantante récord

Recientemente, Sheeran se consagró como el primer artista en alcanzar los 3.000 millones de reproducciones en YouTube, con su éxito de 2017 “Shape of You”. “Es absolutamente una locura. Recuerdo que esta canción llegó a los 1.000 millones y pensé que era extraño”, expresó el artista en un video de agradecimiento, en el que además recordó las discusiones con el expresidente de Atlantic Records en el Reino Unido, Ben Cook, en torno al destino de ese tema en su disco “Divide”.

“La canción no estaba destinada a formar parte del álbum. Cuando terminé la canción, Cook básicamente decía: ‘Tenés que ponerla, tiene que ser un single’. Le contesté que quería que ‘Castle on the Hill’ sea el primer single, que va a ser más grande’. Acordamos no estar de acuerdo y sacar ambas canciones a la vez, y tengo que decirle a Ben que estaba equivocado y él tenía mucha razón”, dijo. “Shape of You” permaneció 59 semanas en el primer lugar del ranking Billboard Hot 100.