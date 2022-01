Cartas de lectores IV: Agradecimiento a Lucchetti

Laucha, no es un adiós, sino hasta luego, me dolió totalmente, la decisión y las mentiras que se hablaron sobre el caso, muchos ídolos sufrieron lo que vos padeciste, yo creía que ibas a terminar tu carrera en Atlético Tucumán, pero vaya a saber que hay en los pasillos de un club. Con vos se va una época única del decano de América que hoy tendrá que sumar puntos para evitar el descenso dadas las pésimas campañas del año 2021, donde no pudo encontrar el camino Omar de Felippe y Pablo Guiñazú. Todas tus atajadas memorables quedarán en el alma de cada decano, de cada hincha y de cada amante del fútbol, porque sos un portero formidable pero sobre todo un gran deportista y que no bajas los brazos, se habla que Belgrano de Córdoba te sumaría a su plantel, te deseo la mejor de las suertes, tus logros en Atlético no serán olvidados jamás, en un momento dorado que no se si alguna vez se va a repetir de que un equipo del interior haya quedado entre los ocho mejores de América en la Copa Libertadores 2018, o subcampeón de la Copa Argentina 2017. Y no olvidar la epopeya de Quito ante Nacional.

Fernando Esteban Saade

[email protected]