La escasez complica el cambio de neumáticos

Los neumáticos se han convertido en objetos preciados como consecuencia de la escasez de stock. La falta de productos se agravó en la última parte del año pasado debido a la decisión del Gobierno nacional de restringir las importaciones para retener las divisas. La situación produjo un incremento fenomenal de precios, pero muchos modelos directamente no están disponibles en el mercado.

“Hay un faltante de neumáticos”, advierte Gonzalo García Aráoz, el gerente de una importante marca del rubro en el país con sucursal en San Miguel de Tucumán. “Hoy debemos tener un tercio del stock que teníamos en los mejores momentos”, explica el ejecutivo. Cuenta que no puede brindar el mismo servicio que antes a los revendedores. “El problema de abastecimiento nos toca, pero no al punto de tener que cerrar las persianas. Sé de colegas de otras marcas importadas que están con problemas graves de stock”, dice García Aráoz.

La mayor dificultad aparece en el negocio de las cubiertas importadas. “Cuando vendés un neumático importado, tenés que esperar tres meses para reponerlo. Hay un problema de abastecimiento porque no ingresa materia prima ni cubiertas de afuera. En el rubro camión hubo un momento que se puso muy complicado y no entraba nada de mercadería. En lo que es agrícola hay un faltante muy importante y es grave”, alerta García Aráoz.

Aunque la situación no es muy alentadora y los precios subieron, hay mucha demanda por parte de particulares que quieren poner el auto a punto para salir de vacaciones. “Tenemos importantes planes de cuotas y financiación que nos permiten vender. El 80% de lo que vendemos es con tarjeta de crédito”, apunta.

Jorge Luis Pérez es dueño de Mr. Wheels por lo que vive en primera persona el drama de conseguir cubiertas para su local. Revela que la dificultad de conseguir neumáticos existe desde hace un año, pero ha empeorado con las restricciones a las importaciones impuestas por el Gobierno para preservar dólares. En la Argentina hay tres fábricas de cubiertas: Pirelli, Firestone/Bridgestone y Fate, la que más produce y provee.

“Fate cubre el 20% de la demanda de todo el país. A pesar de que están las otras marcas importadas, como Michelin y Goodyear, que ayudan a proveer a los consumidores, queda siempre un déficit”, afirma Pérez. A esta situación hay que agregar que las fábricas locales enfrentan inconvenientes para producir debido a que los insumos requeridos para fabricar neumáticos son importados. “Por más que esté la fábrica acá, los insumos son de afuera y entran a cuentagotas por el tema del dólar. Eso hace que se agudice más el problema”, dice Pérez. Y observa: “nosotros vendíamos 10 neumáticos y reponíamos tres. Eso ha ido volteando el stock de las gomerías”.

Pero la peor parte la llevan las casas revendedoras. “Se está haciendo difícil conseguir neumáticos porque hay poco. Gomerías como las nuestras compran cubiertas a los distribuidores oficiales. Ellos las están restringiendo para el consumo de sus clientes. Los revendedores como nosotros somos los que más estamos sufriendo el golpe”, relata Pérez.

Las vacaciones de los operarios también incidiría en una baja en la producción. “Encima en esta época, enero y febrero, salen de vacaciones las fábricas. En febrero prácticamente no va a haber nada”, pronostica el dueño de Mr. Wheels.

El aumento de precios ha provocado que los consumidores cambien de hábitos. Ahora los dueños de autos se han volcado a consumir neumáticos más económicos. “Los clientes han bajado de categoría. Una cubierta 13 que no se consigue hace rato ha pasado de costar $ 8.000 o $ 9.000 a costar $ 14.000 o $ 15.000, lo mismo que una cubierta rodado 14, que son las que usan los autos de baja gama. Se le complica al usuario comprarla, así que opta por algo más económico. La rueda se adapta al bolsillo, más que a las necesidades del vehículo”, explica Pérez. Y advierte que ignorar el mantenimiento del auto puede ocasionar mayores contratiempos: “los neumáticos llegan muertos. Hasta el tren delantero se resiente y gasta prematuramente los neumáticos. Se complica. Ahora el cliente estira lo más que puede el vehículo en general”.

MERCADO DE USADOS. Los especialistas aconsejan las cubiertas O KM.

El propietario de Mr. Wheels sostiene que la solución depende del Gobierno. “Mientras no levante la restricción de importaciones, el faltante va a seguir y a empeorar. Se va a ir complicando hasta que las fábricas no lleguen a abastecer el mercado. No hay pinta de que se mejore a menos que el Gobierno tome medidas. Y Fate, que es el que tiene más llegada con la Nación, no lo está logrando”, analiza.

Rita Silva es gerenta de una empresa representante oficial de neumáticos Michelin con sucursal en la capital. Afirma que el stock disminuyó entre el 20 y el 30%. Las cubiertas más difíciles de conseguir en este momento son las de rodado 13 y las cubiertas de camión de rodado 750. “Todos están en la misma situación por los problemas de importación”, asegura Silva. Y estima que el aumento de precios ronda entre el 5 y el 10% mensual. (Producción periodística de Paula Cavanna)

TAXIS

El desabastecimiento provocado por la pandemia y las medidas estatales restrictivas ha propiciado la aparición del comercio de neumáticos usados. “La cubierta usada no sirve, es plata tirada”, cuentan José Luis Aguirre, taxista de la capital, y su compañero Carlos Moyano, que dan cuenta de la existencia del negocio de usados, pero sostienen que es inconveniente e inútil en su rubro. “En el taxi no podemos hacer eso. Capaz que a un particular le sirve, pero a nosotros, no”. Aguirre refiere que en el rubro cambian las cubiertas cada seis meses, especialmente por el estado de las calles de la capital tucumana. “Una buena cubierta te va a durar mucho, aunque, con los baches de la calle, tenés que tener suerte”, dice.

Debido a que las cubiertas son esenciales para los taxistas y, también, muy caras, Aguirre aventuró: “yo pienso que debería haber un subsidio como el que se da a los colectivos. También somos un medio de transporte. Nos están dando el 30% de aumento cuando los repuestos y las cubiertas aumentan más del 100%. Nunca llegamos a compensar los gastos. Y ahora que hay faltante es peor”.





COLECTIVOS

“Hay faltante, no se consiguen y no sólo eso, están carísimas” asevera el vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Transporte Automotor (Aetat), Jorge Berretta.

Explica que, además de que no consiguen cubiertas, el precio de éstas ha aumentado de sobremanera. Antes de la pandemia, a finales de 2019, compraban cubiertas para colectivo a $ 25.000 y hoy consiguen la marca nacional a $ 151.000. Deben pagarlas por adelantado y las reciben dos meses después. “No hay crédito para comprar neumáticos, hay que pagar el total y la entrega tiene sus demoras”, comenta Berretta.

Un factor importante que hace a la vida útil de la carcasa de neumático es el estado de las calles y rutas de la provincia. “Los neumáticos se cambian cada 12 meses, pero el estado de las arterias de la ciudad no ayuda, especialmente para los que van al interior. La situación es lamentable”, sostiene Berretta.





ROBO DE CUBIERTAS

Mr. Wheels provee de cubiertas a las compañías de seguros de automotor. Su dueño, Jorge Luis Pérez, afirma que ha aumentado progresivamente la demanda de neumáticos y que cada año entregan más productos a las aseguradoras. El aumento del precio de los neumáticos estimula el robo. Pérez atribuye la suba de la demanda no sólo al robo por parte de terceros sino al autorrobo.

“Al volverse más caro el neumático, a la gente le cuesta más pagar y usa el seguro para hacerse de algún neumático para tener un costo menos”, asegura. “En esta época, previa a las vacaciones, incrementa la demanda por el autorrobo. Es muy fácil que el seguro te reponga el auxilio”, dice.