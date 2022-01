Messi no pudo gambetear al coronavirus

Desde que se inició la pandemia, nadie estuvo exento de poder contraer la covid-19. Ni los deportistas, ni los famosos. Nadie. Algunos tuvieron más cuidados que otros, pero lo cierto es que el virus nos cambió la rutina a todos. La noticia que tuvo repercusión internacional fue el anuncio de PSG, que confirmó que Lionel Messi contrajo la enfermedad y deberá permanecer aislado en Rosario.

En el mundo del deporte no hubo excepciones, como se mencionó más arriba, y claro, también hubo contagios en la primera parte de la pandemia, cuando no había vacunas e incluso la actividad social era escasa. Por caso, Paulo Dybala contrajo el virus dos veces en pocos meses. Otros, en cambio, sufrieron la enfermedad ya en 2021 con millones de vacunas aplicadas y con las actividades sociales funcionando casi con normalidad. Este fue el caso de Messi, a quien durante sus vacaciones en Rosario se lo vio bastante activo en cuanto a reuniones sociales que incluyeron fiestas privadas y festejos de Navidad y año nuevo.

El entorno del jugador aún no confirmó dónde se habría contagiado pero, teniendo en cuenta la actividad mostrada en las redes sociales, se estima que el aislamiento comenzó el 29 de diciembre. Por eso ahora no sorprende que la publicación que hizo en Instagram para saludar por la llegada de 2022 fue con una foto de archivo.

Si bien aún no hubo un parte médico oficial se supo que, por el momento, “Leo” presentó algunos dolores corporales. Habrá que ver cómo transcurre la enfermedad el jugador de la Selección. Y luego será el momento de realizar los chequeos pertinentes para descartar cualquier tipo de secuela, recordando que en el fútbol argentino, Edwin Cardona y Leonardo Ponzio, hace unos meses estuvieron alejados de las canchas por un largo período por presentar secuelas tales como la miocarditis.

El positivo de Messi fue tendencia durante varias horas en las redes sociales. Esto llevó a que, por ejemplo, el DJ “Fer” Palacios haga un video aclarando que no está contagiado, debido a que recibió varias amenazas por ser acusado de contagiar a Messi. Todos los cañones apuntaron a Palacios porque se tomó una foto con el rosarino hace algunos días, justo después de haber tenido contacto estrecho con un positivo, por lo que se supone debería haberse aislado. “Hasta me trataron de asesino, aquí les muestro el testeo que me hice ayer y dice que soy negativo”, señaló el DJ.

Según allegados, a Messi se le notó afectado desde el aspecto emocional, algo que suele ser común en las personas que transitan la enfermedad. El malestar corporal, aunque sea mínimo, quita las ganas de realizar cualquier actividad, sumado a la preocupación de haber contagiado a otras personas del circulo íntimo. Además, a eso le debemos sumar la culpa, ya que muchos terminan con el virus por un descuido, debido a que algunos tienen cuidados extremos.

De todas maneras, que Messi tenga el esquema completo de vacunación (también tiene la dosis de refuerzo colocada), influirá para que el transcurso de la enfermedad sea más tranquilo. Incluso, los tiempos de recuperación podrían acortarse. De todas maneras, recién podrá volar a Francia cuando el PCR dé resultado negativo, por lo que se estima que se perderá al menos los primeros dos partidos de PSG de este año (hoy frente a Vannes OC por Copa Francia y el domingo 9 ante Lyon por la Liga). No obstante, el principal objetivo del club parisino es la Liga de Campeones y para el duelo ante Real Madrid por octavos de final, se supone que “Leo” ya estará trabajando con total normalidad, teniendo en cuenta que se jugará en febrero.

Está claro que la cuarta ola a nivel mundial, se podría decir tercera en Argentina, es mucho más viral que las anteriores y otra vez puso al deporte en jaque. Sin ir más lejos, cada día los casos positivos se multiplican en la NBA y el fútbol de Europa.

Messi, que llegó el 23 de diciembre a Rosario con el fin de pasar las Fiestas, tendrá unos días más en el país. Probablemente no es lo que esperaba, pero al menos estará rodeado por sus seres queridos. Gambeteó a la enfermedad durante casi dos años; el deseo de los futboleros y de sus seres queridos será que no le deje secuelas.