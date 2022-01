Leandro Pérez Lazarte brindó por más velocidad

“Los resultados que logré en 2021, me los imaginaba para 2024 o 2025. Llegaron bastante rápido”, reconoció Leandro Pérez Lazarte. Hay que respirar profundo para enumerar los logros del atleta tucumano de mejor rendimiento en la última temporada: campeón nacional 2020 U-23 en 1.500 y 5.000 metros (postergados por la pandemia), subcampeón argentino en Mayores en 800 metros, récord tucumano U-23 en 5.000 y 3.000 y absoluto en 1.500 metros, campeón argentino U-23 en 5.000 y subcampeón argentino y sudamericano en 1.500 metros U-23. El de Leales está sorprendido, pero no obnubilado y planifica con claridad la temporada.

- ¿Cómo calificarías tu año?

- Muy bueno, no puedo decir que perfecto porque se puede mejorar y es lo que espero hacer en 2022. En lo personal, fue un año de aprendizaje y adaptación por irme a vivir a otra ciudad.

- ¿Tuviste que radicarte en Mar del Plata por voluntad o por necesidad?

- Por ambas razones. No era ciento por ciento necesario que me vaya, pero yo quería hacer un cambio en mi vida. Sentía la necesidad interna de competir más, porque mi sensación era que competía muy pocas veces al año para lo que entrenaba. Allá puedo competir casi todos los fines de semana en torneos de pistas homologadas, que tienen sus jueces, los cronometrajes y equipamientos.

GUAYAQUIL. Pérez Lazarte en el Sudamericano fue subcampeón en 1.500 metros.

- ¿Cómo te sentiste con respecto a los apoyos económicos provinciales, nacionales y privados?

- Provinciales tuve uno solo que fue de gran ayuda para mí: la intendencia de Bella Vista me compró un par de zapatillas. Después con respecto a la Secretaría de Deportes y Gobierno de Tucumán, no he recibido nada. Y del lado Nacional, más allá de que me pagaron los viajes, no percibo ningún tipo de beca, ni subsidio. Los privados, bastante bien: pude conocer una persona que es de Canigo y está haciendo que el camino sea más fácil.

- ¿Te ofrecieron representar a otra provincia?

- Nunca. Lo que sí pasó, es que cuando me cambié del club de Tucumán al de Mar del Plata, tenía la opción de competir en los Provinciales de Buenos Aires representando a Mar del Plata y en los Nacionales, a Buenos Aires. Pero desde el primer día les aclaré que no iba a competir para provincia de Buenos Aires que, como mucho, competiría para Mar del Plata en los Provinciales de Buenos Aires y que en todos los eventos Nacionales iba a representar a Tucumán, eso aclaré de entrada.

- ¿Cuál es tu próximo objetivo?

- A mitad de año, el Nacional de Mayores y el Grand Prix. Estamos analizando con mi entrenador hacer una gira europea a mediados de junio. También el Sudamericano Sub-23 que se hará en Brasil, al cual estoy clasificado. Tengo la posible clasificación a los Iberoamericanos de España y a los Odesur de Paraguay.

- ¿Siempre tuviste claro que el atletismo sería tu deporte?

- No, al contrario. Hice básquet hasta los 10 años. Después fútbol. No me fue tan mal jugando en las inferiores de Tucumán Central, pero empecé a sufrir muchas lesiones y tuve que dejar. Es más, cuando fui a atletismo, fui sólo de prueba por seis meses y acá estoy.

- ¿Qué significa Leales para vos?

- “Familia”. Toda mi familia es de Leales, nacidos y criados. Para mí, decir que soy de Leales, es un honor.

- Sos un corredor de varias distancias. ¿Pensás en algún momento dedicarte a una sola?

- Me gustan todas las distancias de pista de 800 a 10.000 metros. Me siento un corredor multifacético: no hay ninguna distancia que me disguste tanto como para no correrla. Me puedo dedicar en algún momento a correr 1.500, pero aun así, me gusta competir en otras distancias. Puedo preparar una carrera específica, pero siempre voy a correr más de una.

- ¿Cómo fue regresar a Tucumán con tantos logros? ¿Te sentiste distinto?

- Distinto más que nada por cómo me miraba la gente, especialmente los atletas. Es como que te ganás más respeto y admiración por parte de más gente, pero personalmente, me siento igual. Los logros de este año, no me cambiaron para nada.