Las principales series y películas que llegan en enero a la pantalla de HBO Max

Series

LA CHICA DE LA LIMPIEZA (MIÉRCOLES 5) Rosa, una chica que se gana la vida como limpiadora, presencia un asesinato de manera accidental y es reclutada por un mafioso que utiliza sus habilidades para borrar las evidencias de sus crímenes. Versión mexicana de la argentina “La chica que limpia”.

EUPHORIA - TEMPORADA 2 (LUNES 10) Seis episodios en los que volveremos a ver a Rue lidiando con sus problemas de adicción y conoceremos más a fondo las consecuencias de la ruptura con Jules.

NAOMI (MIÉRCOLES 12) Una joven se obsesiona con Superman después de verlo en una visita a su ciudad. Al igual que el superhéroe, ella es adoptada y decide buscar la verdad sobre sus raíces biológicas.

EL PACIFICADOR (JUEVES 13) En ocho episodios, John Cena da vida a este héroe dedicado en cuerpo y alma a mantener la paz mundial. Y está dispuesto a hacer lo que haga falta para conseguirlo.

SOMEBODY SOMEWHERE (LUNES 17) Comedia protagonizada por la estadounidense Bridget Everett, quien interpreta a Sam, una joven de Kansas que no encuentra su sitio en su ciudad natal. Está lidiando con la pérdida y la aceptación y, buscando una vía para escapar, encuentra la música.

LA EDAD DORADA (MARTES 25) Ambientada en la Nueva York de finales del siglo XIX, sigue la vida de gente adinerada que vive en palacios de la Quinta Avenida, pero no se libran de los fracasos personales. La protagonista es Marian Brook, una joven de familia conservadora que se introduce en la vida de una despiadada familia vecina.

Películas

SPACE JAM: NUEVAS LEYENDAS (MARTES 18) Secuela de la película de Michael Jordan de 1996, Esta vez con LeBron James, que se queda atrapado junto a su hijo Dom en un extraño lugar. Deberán unir fuerzas con Bugs Bunny, Lola Bunny y sus compañeros.

THE FALLOUT (JUEVES 27) Una estudiante de secundaria tiene que lidar con las secuelas emocionales que le ha dejado una tragedia escolar. Su visión del mundo ha sido alterada para siempre.

REMINISCENCIA (JUEVES 27) Ambientada en un futuro cercano, la película se centra en Nicolas Bannister (Hugh Jackman), que puede hacer revivir cualquier recuerdo que el cliente desee. Un día Bannister se obsesiona con una mujer que desaparece sin dejar rastro.