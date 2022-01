Pedro Cahn defendió el pase sanitario: "Es una excelente medida"

El infectólogo y director científico de la Fundación Huésped, Pedro Cahn, defendió este domingo la implementación del pase sanitario a nivel nacional ante el aumento de casos de coronavirus y consideró que es un "estímulo" para la gente que tarda en vacunarse.

"Creo que el pase sanitario es una excelente medida. Hay que entender que una vacuna puede ser obligatoria, pero si alguien no se quiere vacunar no va a ir un policía a tenerlo de los brazos. Lo que tenemos que hacer es convencerlos. Que se va a incorporar la vacuna al Programa Nacional de Inmunizaciones, no tengo ninguna duda", afirmó Cahn durante una entrevista con Radio 10.

El infectólogo, uno de los más consultados por el Gobierno durante la crisis sanitaria, cuestionó a quienes rechazan la medida. "No es un invento argentino", señaló.

"La gran mayoría de las cosas buenas y malas que pasaron en nuestro país en relación a la pandemia han sido parte de la realidad en el resto del mundo. El pase sanitario está vigente en todo Europa y en varios estados de Estados Unidos", agregó.

Por otra parte, Chan se mostró a favor de la reducción de días de aislamiento. "Gran cantidad de personas aisladas por ser contacto estrecho perjudican la situación socioeconómica del país y esta vez hablamos de una variante de muy fácil transmisión, pero de período de incubación más corto", indicó.