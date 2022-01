Hitos feministas: cinco conquistas para las mujeres argentinas

A un año de la aprobación de la Ley por la Interrupción Voluntaria del Embarazo, parecería que las conquistas de derechos en favor de las mujeres tendrían su balance positivo. Sin embargo, los datos sobre la violencia de género, un femicidio cada 25 horas, y la brecha en el mercado laboral entre varones y mujeres, hacen que los movimientos feministas no descansen y continúen buscando ahora nuevas conquistas.

Así, 2021 se despidió con una serie de hitos que buscaron saldar parte de esa desigualdad existente que perpetúa los roles que ocupan tanto hombres como mujeres en la sociedad. A continuación, repasamos cinco conquistas que fueron analizadas para LA GACETA por el Observatorio de Género en la Justicia, del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires que conduce la doctora en filosofía Diana Maffía (foto).

1- Programa Integral de Reconocimiento de Períodos de Servicio por Tareas de Cuidado

Anunciado por ANSES y que combina tres modalidades que contribuyen a la reducción de la brecha de género en materia previsional y que permitirán el acceso inmediato a un beneficio jubilatorio. El programa establece que las mujeres y personas gestantes podrán sumar de uno a tres años de servicios computables para su jubilación por cada hijo o hija. El reconocimiento calcula un año por hijo o hija que haya nacido con vida, dos años por hijo o hija adoptado o adoptada siendo menor de edad, a su vez se adicionará un año por hijo o hija con discapacidad que haya nacido con vida y se incrementará dos años en caso de que haya accedido a una Asignación Universal por Hijo (AUH) por 12 meses consecutivos o no. Además, se computa los plazos de licencia por maternidad y de licencia por excedencia de maternidad a las mujeres y/o personas gestantes que hayan hecho uso de estos períodos al momento del nacimiento de sus hijos o hijas. Las mujeres en edad de jubilarse -con 60 años o más-, que sean madres y no cuenten con los 30 años de aportes necesarios para acceder a una jubilación pueden desde el 1 de agosto solicitar un turno en el sitio web de la Anses.

2- Dni para identidades no binarias

El Decreto presidencial N°476/21 reconoció identidades por fuera del binomio masculino y femenino al incorporar la nomenclatura “X” en el DNI como opción. El objetivo de la medida es que todas las personas que no se identifiquen como varón o como mujer puedan tener en su DNI la identidad con la que se autoperciben. “Si bien fue muy criticado dentro de la comunidad no binaria, consideramos que es un logro haber llegado a la agenda de esas demandas tan invisibilizadas. Es un paso adelante que se rompa el binarismo de la identidad, aunque la concreción no fue la esperada”, dijo el equipo de Maffía a LA GACETA. La decisión se enmarcó en la Ley de Identidad de Género.

Diana Maffia.

3- Plan Registradas para fortalecer la formalización del trabajo doméstico

El trabajo doméstico es altamente feminizado y altamente informal (más del 80%). En pandemia muchas trabajadoras perdieron sus ingresos. El plan apuntó a formalizar y otorgar derechos al sector más empobrecido de empleo. Según se explicó oficialmente, la inscripción al programa se realizó durante los meses de octubre, noviembre y diciembre a través del sitio web de la AFIP y se aclaró que, para el trabajador, el beneficio no es contradictorio con la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo, el Progresar, el Potenciar Trabajo o la Tarjeta Alimentar. El programa implicó que el Estado nacional pague una parte del sueldo de la trabajadora (por un monto de hasta $ 15.000) durante seis meses, mientras la parte empleadora deberá registrar, pagar sus aportes, contribuciones, ART y el porcentaje del sueldo restante, siempre comprometiéndose “a mantener la ocupación durante cuatro meses más luego de concluir” el plazo del Programa.

4- Ley de Promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero “Diana Sacayá-Lohana Berkins”

La ley 27.636, buscó establecer medidas de acción positiva orientadas a lograr la efectiva inclusión laboral de las personas travestis, transexuales y transgénero. La misma fijó que el Estado nacional debe ocupar una proporción no inferior al 1% de su plantilla con personas que se autoperciben con una identidad de género que no se corresponde con el sexo asignado al nacer.

“De esta manera, se busca reparar los perjuicios sufridos por estos colectivos como producto de la desigualdad estructural que repercute significativamente en el ámbito laboral. Con este fin, Vialidad Nacional se encuentra comprometido a garantizar el derecho de las personas travestis, transexuales y transgénero a acceder a un empleo formal digno y productivo, en condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, y en un ámbito donde no sean discriminados por motivos de identidad de género”, indicaron desde Presidencia.

5- Ley de paridad en medios de comunicación

Promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional, buscó promover la equidad en la representación de género en todos los servicios de comunicación de nuestro país, de gestión estatal o privada. La norma alcanza a los servicios de gestión estatal bajo la esfera de Radio y Televisión Argentina SE, Contenidos Públicos SE, Télam SE, y todo otro servicio de comunicación del Estado Nacional que se cree luego de la sanción de esta ley. También establece que los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión privada a los que se otorgue el certificado de equidad en la representación de los géneros, tendrán preferencia en la asignación de publicidad oficial efectuada por el Sector Público Nacional. El legislador Pablo Carro, el presidente de la comisión de Comunicaciones, aseguró que “no es un proyecto de cupo, ni de paridad”. “Habla de equidad de géneros y este concepto es más potente y nos va generar más oportunidades. Necesitamos más mujeres en las mesas directivas de los medios. No se trata que haya más mujeres, que por supuesto deben haber, sino de que haya una perspectiva de género”, acotó.