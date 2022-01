Lucchetti: ¿Una vuelta como dirigente?

Sin lugar a dudas que la noticia que recibieron los “Decanos” en el último día del año fue un cimbronazo inesperado. El capitán Cristian Lucchetti dijo “hasta pronto” en su despedida de Atlético, a través de una carta publicada por LG Deportiva, que se convirtió en tendencia. Tal es así que incluso el texto fue replicado por medios locales y nacionales.

Las repercusiones fueron varias. Lo que más abundaron fueron mensajes de agradecimiento para el ahora ex “decano”, que se despidió tras defender el arco por nueve años y medio. Entre las despedidas virtuales se destacaron los agradecimientos y muestras de cariño. Lo calificaron como “el máximo ídolo”, “el mejor arquero de la historia” o “eterno capitán”. Incluso, aunque la mayoría de los dirigentes optó por el silencio, Ignacio Golobisky coincidió con los hinchas. “Es el arquero más importante de la historia, eso esta fuera de discusión. Dejó un legado impresionante y quedará en la historia del club, por eso nosotros le hicimos un ofrecimiento para que continúe en el plantel pero él explicó en la carta que desistió y dio sus motivos”, señaló el vicepresidente del club.

Aún sin precisiones sobre qué pasará en el futuro inmediato, Lucchetti manifestó sus ganas de volver, por eso incluso se despidió con un “hasta pronto”. De todas maneras, según deslizó en comunicación con LG Deportiva, no se imagina trabajando en un cuerpo técnico. “Voy a volver al club, no tengan dudas, por el momento creo que sería como dirigente, es lo que me gusta, pero no tengo nada definido. Tengo ganas de jugar un tiempo más porque me siento bien”, confió el arquero.

No obstante, con la familia radicada en la provincia, no descarta de raíz la posibilidad de colgar los guantes, si no llegara una oferta que lo seduzca desde lo deportivo. Es que a cada propuesta “Laucha” debe poner en consideración. Además de la actualidad deportiva del equipo en cuestión, está lo emocional debido a que la familia no se movería de Tucumán.

El arquero, que recibió a 2022 en Buenos Aires, junto con la familia de su esposa, Lorena Martínez, por el momento sigue aprovechando sus vacaciones. Pero hubo un guiño de parte de la CD de Atlético. “‘Laucha’ tiene las puertas abiertas, así como le ofrecimos la renovación de su contrato, por lo que leí en la carta, tiene intenciones de seguir jugando un tiempo más. Pero siempre tendrá abiertas las puertas del club desde otro espacio, si él decide dar otro paso en su carrera”, señaló Golobisky.

Da la sensación, según cómo se desencadenaron los hechos en las últimas semanas y teniendo en cuenta lo manifestado en su carta de despedida, que es difícil que a corto plazo Lucchetti esté ligado nuevamente a Atlético. Todo dependerá de cómo transcurran las próximas semanas. También, otro de los puntos que aprovechó para aclarar el arquero es que en ningún momento manifestó a los medios que quería batir el récord de Hugo Gatti. “No sé de dónde salió eso, desconozco quién instaló el tema”, reconoció, en relación a las afirmaciones del periodista de TNT Sports, Gonzalo Rey, que en la previa al partido con Unión señaló que “Laucha” estaba a un paso de renovar porque quería ir por el récord del “Loco”, como el jugador más longevo del fútbol argentino.