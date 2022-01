Qué hay para ver en CCC Go y las plataformas de streaming

CCC GO

LA ETERNIDAD

(europa europa, a las 11.35) Cuando Valentine se casa a los 20 años estamos a finales del siglo XIX. Al término del siglo siguiente, su bisnieta acaba en brazos del hombre que ama. Entre estas dos épocas, hombres y mujeres se encuentran, se aman, se abrazan.

RESCATE DEL METRO 123

(SPACE, a las 13.03) Walter Garber, controlador del Metro de Nueva York, ve cómo la normalidad de su jornada se ve envuelta en un caos como consecuencia de un osado delito: el secuestro de un vagón a cargo de una banda.

El planeta de los simios: revolución

(star action, a las 18.14) En un centro donde se experimenta para encontrar la cura del Alzheimer, un chimpancé intervenido genéticamente ha aumentado extraordinariamente su inteligencia y lidera una rebelión de simios en busca de su libertad.

SNATCH: CERDOS Y DIAMANTES

(paramount network, a las 21.47) Promotores inescrúpulosos de boxeo, apuestas violentas, un gángster ruso, ladrones amateurs incompetentes y los joyeros judíos supuestamente luchan para localizar un diamante robado que no tiene precio. Con Brad Pitt.

NETFLIX

Incastrati

Dos electricistas comunes y corrientes, que llevan una vida sin emociones en la tierra de Sicilia, un día se encuentran en el lugar equivocado en el momento equivocado. Es decir, en la casa de un muerto que ha sido asesinado. Acusados injustamente de ser los criminales, son perseguidos por la Policía y el crimen organizado. El filme italiano es protagonizado por la dupla cómica Salvatore Ficarra y Valentino Picone.

Plan corazón - temporada tres

Narra las peripecias sentimentales de un grupo de amigas de París. Charlotte y Emilie contratan a un acompañante masculino con la esperanza de que Elsa, la eterna soltera, encuentre el amor y recupere la confianza en sí misma. Comedia romántica gala.

Jefe papi 2: la quiebra

La familia Beecroft está preparada para fundirse toda la herencia de Chief Daddy, pero la CEO de su empresa va a hacer todo lo posible por impedírselo. Filme nigeriano de comedia.

Power rangers: furia dino - temporada uno

Con la fuerza prehistórica de los dinosaurios, un nuevo equipo de Power Rangers debe enfrentar a un ejército de criaturas alienígenas que ataca la Tierra.

AMAZON PRIME

Home economics

Convivir con los hermanos después de los 30 años a veces no es tan sencillo. Esta nueva comedia exclusiva de la plataforma cuenta la vida de Tom, Sarah y Connor; tres hermanos con personalidades e ingresos económicos muy distintas que tratan de construir una buena relación y permanecer unidos a pesar de sus diferencias. La serie está inspirada en la vida del creador. Tom es un intelectual y novelista que escribió un par de libros que se vendieron decentemente, aunque el último no. Sarah es una terapeuta para niños que está casada con un maestro y siempre está luchando para llegar a fin de mes. Y por último, Connor dirige su propia firma y es tremendamente rico.

MUBI

Día de fiesta

Clásica comedia francesa de 1949 dirigida por Jacques Tati. Un cartero de una aldea de Francia está profundamente influenciado por una película sobre la alta eficiencia del servicio postal estadounidense y la aplica en su ruta durante el Día de la Bastilla.

El novato

Benoît, un chico de 14 años, ha dejado el campo para mudarse a París. Su primer día en el colegio resulta ser más difícil de lo que esperaba y pronto se siente aislado. Pero un día, Johanna, una nueva compañera sueca, llega a la clase.

HBO MAX

And just like that - capítulo 5

Un nuevo episodio del regreso de la legendaria “Sex and the city”, sobre la vida cotidiana de un grupo de amigas, en Nueva York, que ahora afrontan los problemas típicos de la madurez.