Modelos infantiles: las “mini” pasarelas en Tucumán

Si la infancia es un cofre lleno de tesoros y lecciones, a su lado, debería existir un frasco con un cartel de “frágil” que advierta a los adultos. Dentro irían los sueños. Con una buena crianza asertiva, nuestros hijos pueden transformar sus metas en gigantes e incluso salir del molde.

Por ejemplo, mientras algunos chicos se desviven por la tecnología, otros apuestan por aspiraciones envueltas en brillo y atuendos de etiqueta. A eso apuntan las niñas y los niños que eligen el modelaje.

Ana Sofía Galván (11 años) y Nazarena Teresita Galván (nueve años) ya pueden agregar en su CV haber participado en una película. En su momento, con dos años y medio y un año y medio, ambas hermanas actuaron en la producción “Gato negro” como hijas del protagonista principal (encarnado por Luciano Cáceres).

“Lo pasamos muy bien porque teníamos que jugar a las pilladitas o el cuento del Patito Feo. Hay escenas que nunca voy a olvidar y momentos divertidos porque tuvimos que repetir las cosas. Como era muy inquieta para mantenerme calmada me dieron la claqueta para cortar y decir acción”, recuerda Sofía.

A esa experiencia le siguió la incursión en el modelaje, con sesiones de fotos para las revistas Caras, Gente, Paparazzi, Nubilis y Fiancee, además de compartir pasarela con famosos (Hernán Drago entre ellos). “Uno de mis momentos favoritos fue conocer en persona, ver y tocar a Ingrid Grudke”, relata con la alegría aún intacta.

HERMANAS Y MODELAJE. Ana Sofía Galván y Nazarena Galván han protagonizado diversas sesiones de fotos para las revistas Caras, Gente y Paparazzi.

El saldo de tantos eventos y sesiones de fotos dejó un armario rebalsado de muchos vestidos y accesorios. “Nos divertimos, pero también tomamos esto en serio y nos exigimos a diario para mejorar y mantener la disciplina. Debemos ser responsables. Nos criamos con el modelaje y vamos a seguir con él al crecer”, detalla la ganadora del título de Niña Miss Latina Argentina.

Al parecer, en su hogar las horas se multiplican por arte de magia porque a la lista de logros le siguen un montón de aficiones. Fan de Atlético Tucumán y con sus propias gambeteadas en el deporte, Sofía juega al fútbol en el club San Pablo y Nazarena practica gimnasia artística (con medallas que se suman a la colección).

Al año y dos meses, la más pequeña de la familia fue galardonada por la Federación Tucumana de Patín como una de las deportistas más chicas del siglo XXI. El motivo: poder andar en patines incluso sin saber caminar ni hablar.

En la llaga de la pandemia

Para acompañar a sus hijas en la aventura por los reflectores y flashes, Luciana Albornoz tomó la decisión de estudiar -a la par- modelaje. Hoy posee su propia una agencia.

Según explica -en un panorama ya usual- el ámbito del modelaje se vio resentido por la pandemia. Al intentar adaptarse al nuevo contexto, para muchos una opción fue implementar cursos, eventos on line y home office.

“Para recuperar esa energía, a la par de las celebraciones del 9 de Julio, organizamos un certamen de belleza virtual llamado Miss Homeland (Miss Patria); hubo participantes de ocho países”, detalla la dueña de Lucials Models.

Una de las ganadoras de esa competencia fue Bernardita Albornoz Torres, de Aguilares. Cuando sonríe, sus pecas se multiplican, y por suerte lo hace seguido. En su casa hay colgadas en las paredes y a salvo en folios las señales de su propio rincón de la fama.

Con 10 años, la mesa del comedor enmarca varios certificados, trofeos y medallas. Ella arrancó a los cinco años, cuando una marca de ropa le propuso posar en una sesión de temporada. Ese instante sembró su interés y la llevó a probar suerte en una academia de canto e instrumentos. Después llegó el modelaje.

“Al pasar por la pasarela siento algo hermoso. Me encanta que la gente me vea, se sorprenda y diga wow, que guapa esa chiquita y como desfila. Nunca lloro ni aparecen los nervios al estar ahí, soy tan feliz que vuelo”, intenta describir, mientras posa.

Entre las fotografías aparece una vestimenta blanca, celeste y con un cinturón que lleva la silueta de nuestra provincia. “Este es el traje que usé para Miss Patria. Sus colores representan a la independencia y con sus piedras y brillantes pensé en homenajear a los corsos de Aguilares”, comenta.

Con una agenda cronometrada a la perfección, la fanática de Valeria Lynch y de Ángela Leiva tampoco deja escapar la oportunidad para desarrollar nuevos hobbies como tocar el ukelele, bailar y practicar canciones en el living junto a dos parlantes gigantes (un escenario hogareño). Entre sus premios se encuentran los atributos de la Reina Provincial del Ppimpollo (2018), Reina Infantil de Aguilares (2019) y Niña Belleza Mundial (2021).

En las sombras, nada sería posible sin sus productores y admiradores principales. O lo que es lo mismo, sus papás y sus hermanos menores.

“No entiendo mucho sobre moda, aunque uno con la práctica aprende ciertas cosas sobre telas, compras y maquillaje”, comenta Mauro José María Albornoz. Para ellos esto se trata de un “allá vamos permanente” en el cual las valijas se llenan y las andanzas se celebran en familia.

Al pensar en sus mejores memorias, aparece un viaje a Buenos Aires. A los ocho años, Bernardita compitió en una selección auspiciada por Flavio Mendoza en el teatro Broadway. “Disfruto del reconocimiento y los halagos, esa conexión con la gente que ocurre en vivo al estar sobre una pasarela. Además, quiero darle un mensaje al resto de niños que no se animan a hacer lo que desean por miedo, busco ser un ejemplo de lo que pasa cuando nos esforzamos”, reflexiona.

Un dedo que señala…

A diferencia de la pasión que demuestran en las pasarelas, al bajar en ocasiones aparecen críticas y malos tratos. En el caso de Sofía, al punto de cambiarse de institución educativa por acoso escolar.

“En clases me cortaron un mechón de pelo y tuve que tenerlo cortito. Hemos vivido situaciones feas y no encontrábamos amigos agradables o eran falsos con nosotras. También pasé a otro grado para cambiar y mamá peleó con una profesora por las cosas que me decía”, relata con voz pausada e ideas claras al saber que el hecho quedó en el pasado.

Algunas veces son los mismos adultos los que lastiman. “Me tocó de llegar a la dirección con una madre porque la situación se salía de las manos. Me dijo que Bernardita presumía lo que hacía y ella no manejaba la misma economía. Hoy la situación es difícil en general y nos tocó resignar actividades”, detalla su mamá, Jéssica Eliana Torres.

Ahora ella está becada en las academias a las que asiste porque se ganó su espacio con esfuerzo y convicción. “No hay secretos, se basa en prestar atención a los niños y lo que piden o expresan. Yo hablo con ella, estoy atenta a sus necesidades. En cambio, hay padres a los cuales no les interesa siquiera si hay tarea o viven pegados al celular”, agrega la fonoaudióloga.

En ese sentido, el dogma es que los chicos se nutren del ejemplo de sus padres. “Nosotros siempre tratamos de acompañar lo que ella decida hacer. No la forzamos y puede parar de decidir hacerlo. Lo fundamental es lo que ella quiere, acompañar, amar y escuchar”, finaliza.