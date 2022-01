El cine que se viene, con acción y diversión

“Morbius”

Filmada antes de la pandemia, de la mano de Daniel Espinosa se desarrolla la historia de Michael Morbius, un bioquímico con una extraña enfermedad en la sangre que busca una cura, pero se convierte en una suerte de vampiro con una increíble fuerza, velocidad y sed de sangre. La cinta de Marvel y Sony tiene a Jared Leto como protagonista, secundado por Matt Smith y Michael Keaton.

“El día de la bandera”

Sean Penn dirige y protagoniza un filme basado en hechos reales sobre un ladrón de bancos y falsificador que se convirtió en uno de los mayores delincuentes de Estados Unidos, al mismo tiempo en que era un amable y tranquilo padre de familia. El elenco lo completan, entre otros, Josh Brolin, Norbert Leo Butz y Katheryn Winnick, con guión firmado por John Vogel.

“355”

Espionaje con sensibilidad femenina caracteriza al filme protagonizado por Jessica Chastain, Penélope Cruz, Diane Kruger, Lupita Nyong’o y Fan Bingbing. Son agentes de organizaciones secretas de todo el mundo que se unen para crear una unidad de élite y que toma el nombre de la identidad de la primera mujer espía de Estados Unidos.

“Belfast”

La inestable capital de Irlanda a finales de los 60 es el marco en el que crece un niño procedente de una familia humilde, en medio de una agitada revolución social y política. Una historia de amor, humor y pérdida de la infancia dirigida por Kenneth Branagh y con Caitriona Balfe, Jamie Dornan y Judi Dench.

“Scream 5”

En 2022 habrán pasado 10 años de la última entrega de la saga, que a su vez se estrenó una década después de la previa. Con la dirección de Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett y la presencia de Neve Campbell, la infaltable Courteney Cox y David Arquette, regresará la pesadilla de Sidney Prescott, que busca nuevas víctimas adolescentes.

“Competencia oficial”

Los argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat se lanzan de lleno en el mercado internacional al dirigir a Penélope Cruz, Antonio Banderas y Oscar Martínez en la historia de un empresario que sueña con grabar una película que deje huella, enfrentando los egos.

“Deep Water”

El rey de las películas eróticas de los 80 y 90 (“Atracción fatal” y ”Nueve semanas y media”, por ejemplo), Adrian Lyne, vuelve al redil con Ben Affleck, Ana de Armas y Tracy Letts. Vic y Melinda Van Allen acordaron mantener un matrimonio abierto y evitar el divorcio. Pero sus vínculos mueren misteriosamente y las sospechas aparecen.

“The Batman”

El héroe de Ciudad Gótica es interpretado por Robert Pattinson en la nueva película de Matt Reeves, en una de las grandes apuestas del universo de superhéroes de año. Todo indica que, a la par de la acción, habrá un desarrollo de las aptitudes del personaje como detective e investigador.

“The Man From Toronto”

Hart es un hombre que lleva una vida tranquila hasta que se lo relaciona sin querer con uno de los asesinos más peligrosos del mundo. Todo surge porque se alojaron en el mismo departamento en épocas diferentes, y pasa a ser el principal sospechoso de los crímenes. De Patrick Hughes, con Woody Harrelson, Kaley Cuoco y Kevin Hart.

“Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore”

Tercera entrega de la saga liderada por Eddie Redmayne, de la que se habla más por el reemplazo de Mads Mikkelsen en vez de Johnny Depp como Grindelwald y del crecimiento de Jude Law como Dumbledore que en el libreto.

“Licorice Pizza”

Ambientada en los 70 en EEUU, Gary es un adolescente enamorado de una chica mayor que él. La única posibilidad de conquistarla es triunfar en una obra de teatro. Alana Haim, Cooper Hoffman (hijo del fallecido Philip Seymour Hoffman), Bradley Cooper, Maya Rudolph, John C. Reilly, Ben Stiller y Sean Penn son dirigidos por Paul Thomas Anderson.

“Macbeth”

Que Joel Coen adapte la tragedia de William Shakespeare en una versión respetuosa del texto original es una invitación más que atractiva para esperar su estreno. Y si además actúan Denzel Washington, Frances McDormand y Brendan Gleeson, se transforma en imperdible.

“Un héroe”

El iraní Asghar Farhadi tiene un lugar ganado en el mercado mundial con registros de la vida cotidiana en su país. En este filme sigue a Rahim, quien tiene una deuda que no puede saldar y termina en la cárcel. Recibe un permiso de dos días para negociar con su acreedor para que retire el reclamo y pueda salir en libertad. Actúan Mohsen Tanabandeh, Fereshteh Sadre Orafaee y Sarina Farhadi.

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness”

Benedict Cumberbatch recupera su personaje como protagonista, aunque con una trama que refiere a la última intervención en “Spider-Man: Sin camino a casa”. Tan esperada es su presencia como el retorno de Sam Raimi a la dirección de las películas de superhéroes.

“El callejón de las almas perdidas”

Guillermo del Toro guía a Bradley Cooper, Cate Blanchett y Toni Collette en este filme fantástico (género del que el director es referencia) inspirado en la novela homónima de William Lindsay Gresham. Stanton Carlisle es un lector de mentes en un club nocturno donde conoce a la doctora Lilith Ritter, una psiquiatra decidida a demostrar que su habilidad es una farsa.

“Pinocho”

No sólo con humanos trabaja el mexicano Del Toro. Se aguarda su adaptación del clásico cuento, realizada en animación stop-motion y ambientada en el régimen fascista italiano de los años 30.

“Babylon”

Con altibajos en su producción, pero siempre reconocido en sus búsquedas, Damien Chazelle dirige a Margot Robbie, Brad Pitt y Diego Calva Hernández por los vericuentos de la irrupción del cine sonoro en los años 20, invento que revolucionó Hollywood y fue el final de la carrera de más de una estrella, como el caso de la actriz Clara Bow.

“Todo ha ido bien”

Emmanuèle debe dejar a un lado su vida para cuidar de su padre de 85 años, que acaba de sufrir un derrame cerebral. Era un hombre optimista y vital, pero ahora solo pide morir en paz. Película de François Ozon, con Sophie Marceau, André Dussollier y Géraldine Pailhas.

“Moonfall”

Las escenas apocalípticas y las historias del fin del mundo son las preferidas de Roland Emmerich. En esta producción, con Halle Berry, Patrick Wilson y John Bradley de protagonistas, la Tierra se encuentra en una situación límite ya que la Luna se ha salido de su órbita y se dirige hacia el planeta. La salvación depende un grupo de inadaptados.

“Black Phone”

Finney Shaw es un niño de 13 años secuestrado por un supuesto mago. Está encerrado en una habitación insonorizada con un teléfono roto. Un día, empieza a sonar y escucha a las anteriores víctimas. Terror con Mason Thames, Madeleine McGraw y Ethan Hawke, dirigido por Scott Derrickson.

“Uncharted”

Adaptación al cine del videojuego de Naughty Dog. Se sitúa en la juventud de Nathan Drake y muestra cómo llega a convertirse en un respetado cazarrecompensas. La dirección es de Ruben Fleischer, con Tom Holland, Mark Wahlberg y Sophia Taylor Ali.

“Muerte en el Nilo”

Nuevamente Branagh, esta vez en la piel del detective Hércules Poirot, quien deberá investigar la muerte de una joven heredera que, aparentemente, no tiene explicación. Aparte de protagonizarla, dirige a Armie Hammer, Gal Gadot y Annette Bening.

“Ambulance: Plan de huida”

La acción es el sello de Michael Bay. En este filme, protagonizado por Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II y Eiza González, dos hermanos roban un banco para pagar el tratamiento de salud que la esposa de uno de ellos necesita. Durante el golpe, la cosa se complica y huyen en una ambulancia, donde hay un enfermo del corazón y una enfermera.

“Steve y la liga de los monstruos”

Animación dirigida por Hamish Grieve acerca de Winnie, una adolescente que quiere seguir los pasos de su padre y convertirse en entrenadora de monstruos de lucha libre. Su reto es conseguir que su primer alumno, un ser desvalido, venza al campeón mundial Tentacular.

“Los ojos de Tammy Faye”

Inspirado en el documental homónimo de Fenton Bailey y Randy Barbato, narra la historia real de Tammy Faye, la famosa televangelista de los años 70 y 80, que llegó a tener su propia cadena de televisión y un parque de atracciones temático. Las deudas, las infidelidades y las adicciones hicieron tambalear a su millonario negocio. Jessica Chastain, Andrew Garfield y Vincent D’Onofrio son dirigidos Michael Showalter.

“Escape from Spiderheard”

Chris Hemsworth es un preso que quiere huir de una prisión de máxima seguridad en la cual experimentan con sus reos utilizando drogas que alteran sus emociones. Joseph Kosinski dirige el guión de Rhett Reese y Paul Wernick.

“Cásate conmigo”

En esta comedia romántica, Kat Coiro reúne a Jennifer López, Owen Wilson y Maluma. Bastian y Kat Valdez son una pareja de cantantes a punto de casarse, pero él no se presenta el día de la boda. Cuando Kat descubre que quien iba a ser su marido tiene una aventura con su asistente, contrae enlace con uno de sus fans para mostrar que lo superó.

“Red”

Mei Lee es una adolescente de 13 años que cada vez que se enoja se transforma en un enorme panda rojo. Una situación que le ocurre muy a menudo cuando su madre le impide hacer lo que ella quiere. Animación de Domee Shi, con Sandra Oh en el doblaje original de este filme de Pixar.

“The Lost City”

Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe y Brad Pitt participan de esta comedia de acción dirigida por Aaron y Adam Nee. La trama gira en torno al intento de secuestro de una novelista solitaria de gira con el modelo de la portada de su último libro, lo cual acabará con ambos en la jungla.

“La protegida”

Anna y Rembrandt son dos conocidos asesinos a sueldo con un turbio pasado en Vietnam. Cuando el mentor de ella es asesinado, resuelve a unirse a su colega con el objetivo de encontrar al culpable del crimen. Samuel L. Jackson, Michael Keaton y Maggie Q son dirigidos por Martin Campbell.

“Downton Abbey: A New Era”

Simon Curtis asume la elegancia de la clase alta británica en esta película derivada de la conocida serie de televisión homónima. Así, la familia Crawley regresa a la gran pantalla con nuevas vivencias repletas de glamour protagonizadas por Maggie Smith, Imelda Staunton y Dominic West.

“Shazam! Fury of the Gods”

Secuela del personaje de DC Comics con el joven Billy Batson afrontando nuevas aventuras, y cada vez más cómodo en su faceta como superhéroe adulto. David F. Sandberg conduce desde atrás de cámaras a Zachary Levi, Asher Angel y Jack Dylan Grazer.

“Los Mercenarios 4”

Sylvester Stallone no cuelga las armas. Junto a Jason Statham, Dolph Lundgren, Randy Couture, Megan Fox, Andy García, Tony Jaa y muchos más retoma la saga de soldados a sueldo, pero sólo para causas buenas.

“Sonic, la película 2”

Jeff Fowler se pone al frente de la producción de la nueva historia del conocido personaje de los videojuegos de SEGA. El erizo azul vivirá una aventura con su nuevo compañero, el agente Tom Wachowski, para poner en su sitio al malvado doctor Robotnik. En el reparto aparecen James Marsden y Jim Carrey.

“Spider-Man: Into the Spider-Verse Sequel”

Mientras sigue en cartel “Spider-Man: Sin camino a casa”, los fans ya esperan para abril la próxima entrega del personaje, esta vez en la continuidad animada del multiverso, codirigida por Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin Thompson.

“Bullet Train”

Brad Pitt, Andrew Koji, Sandra Bullock y Logan Lerman estelarizan este guión inspirada en la novela “Maria Beetle”, de Kotaro Isaka”, sobre cinco asesinos cuyos caminos se cruzan en un tren que viaja de Tokio a Morioka. Dirige David Leitch.

“The Northman”

Ambientada en la Islandia del siglo X, un príncipe nórdico que pone en marcha una misión para vengar es asesinato de su padre. Producción de Robert Eggers, con Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Björk y Willem Dafoe.

“Veneciafrenia”

Los desbordes del español Álex de la Iglesia estarán esta vez a cargo de Ingrid García Jonsson, Silvia Alonso, Goize Blanco y Nicolás Illoro. En Venecia, vecinos cansados de soportar avalanchas de turistas decidirán transformar vacaciones en pesadillas.

“Thirteen Lives”

Hay situaciones reales que parecen surgidas de la mente más imaginativa. En 2018, 12 niños y su entrenador quedaron atrapados en una cueva en Tailandia por una inesperada tormenta. Ron Howard cuenta su rescate, con Viggo Mortensen, Colin Farrell y Joel Edgerton.

“Top Gun: Maverick”

Más de tres décadas después del estreno de la película original, llega su secuela. Maverick vuelve a la academia para formar a los nuevos pilotos de combate, entre ellos el hijo de un compañero que perdió la vida en una misión. Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly y Jon Hamm son dirigidos por Joseph Kosinski.

“Minions: El origen de Gru”

Los entrañables (e indescifrables) seres amarillos vienen para contar cómo el joven Gru, en la década de los 70, intentó integrarse a los Salvajes Seis, un grupo de villanos. La dirección es de Kyle Balda, con Steve Carell, Alan Arkin y Julie Andrews en el doblaje original en inglés.

“Nope”

Jordan Peele se ganó un espacio en el cine de terror. Junto a Daniel Kaluuya, Keke Palmer y Steven Yeun, su tercer largometraje gira alrededor de un pueblo sobre el que sobrevuela una gran nube misteriosa.

“Cyrano”

Esperada versión de clásico, en la que Joe Wright dirige a Peter Dinklage, Haley Bennett y Kelvin Harrison Jr. en el drama del poeta francés que sufre por su amor a Roxanne, quien está deslumbrada por su amigo Christian.

“Mission Impossible 7”

El agente secreto Ethan Hunt no tiene descanso en su misión por la seguridad a nivel mundial. Junto a su equipo deberá enfrentarse, previsiblemente, a un nuevo enemigo. De Christopher McQuarrie, actúan Cruise, Hayley Atwell, Simon Pegg y Vanessa Kirby.

“Halloween Ends”

Quien sino Jamie Lee Curtis para darle el broche final a la saga de terror iniciada en los 70 por John Carpenter. Junto a Judy Greer y Andi Matichak y con David Gordon Green en la dirección, se anuncia como el final de la historia criminal de Michael Myers.

“Bee Gees Biopic”

Y no hay dos sin tres: Branagh cerrará 2022 tras las cámaras con su mirada sobre la carrera de Bee Gees, el mítico grupo de música pop y disco, que comenzó su recorrido a fines de la década de los 50.

“Legalmente rubia 3”

Hace casi dos décadas que la joven brillante (tenida a menos) no aparecía en pantalla. Reese Witherspoon vuelve a ser Elle Woods, secundada por Jennifer Coolidge, Alanna Ubach y Jessica Cauffiel y bajo la dirección de Jamie Suk.

“Elvis”

Tras haber conducido “El gran Gastby”, Baz Luhrmann se mete ahora con la vida y obra de Elvis Presley, el ícono norteamericano interpretado por Austin Butler. En el reparto de esta biopic figuran además Tom Hanks, Olivia DeJonge, Luke Bracey y Kelvin Harrison.

“Jurassic World: Dominion”

Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum fueron las estrellas de las iniciales “Jurassic Park”, y Chris Pratt y Bryce Dallas Howard protagonizaron sus secuelas. Ambas generaciones estarán en la nueva entrega de la historia, con la dirección de Colin Trevorrow.

“Lightyear”

Llega la spin-off y, al mismo tiempo precuela, de “Toy Story”, centrada en la historia del astronauta que inspiró la creación de Buzz Lightyear en Pixar. Chris Evans pone la voz al filme de Angus MacLane, quien fuera codirector de la elogiada “Buscando a Dory”.

“Thor: Love and Thunder”

El Dios del Trueno interpretado por Chris Hemsworth regresa en su cuarta aventura como protagonista, con el retorno de Natalie Portman a la franquicia y con Taika Waititi de nuevo tras las cámaras. Una superproducción de superhéroes superesperada.

“black adam”

Dwayne Johnson se convierte en el personaje de DC, uno de los grandes rivales de Shazam, dirigido por el español Jaume Collet-Serra y con el acompañamiento de Noah Centineo, Aldis Hodge, Sarah Shahi, Quintessa Swindell y Pierce Brosnan.

“the flash”

Ezra Miller encarna al veloz superhéroe, en un filme donde aparecen además dos versiones diferentes de Batman, las interpretadas por Michael Keaton y Ben Affleck, en un nuevo multiverso.

“John wick 4”

Keanu Reeves vuelve como el eficiente sicario retirado en la cuarta entrega de este personaje, para vengarse de Winston (Ian McShane). Chad Stahelski dirige el filme en el que actúan Laurence Fishburne, Lance Reddick y Donnie Yen.

“Killers of the Flower Moon”

Cuando se reúnen Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio se esperan grandes cosas. Este filme aborda una investigación del FBI por misteriosos asesinatos de nativos de la tribu de Osage. Figuran además Brendan Fraser y Robert De Niro.

“Blonde”

Otra biopic, esta vez sobre Marylin Monroe y con la cubana Ana de Armas como la mítica actriz, bajo la conducción de Andrew Dominik. Se promete mucha piel expuesta en escenas de alto contenido erótico, lo que generó tensiones entre Netflix y el director. En el elenco aparecen además Adrien Brody, Julianne Nicholson y Bobby Cannavale.

“Luther”

Idris Elba saltó a la fama como un atormentado y poco ortodoxo policía en la serie británica homónima, personaje que retoma para este filme. Lo secundarán Cynthia Erivo, Andy Serkis, Dermot Crowley y Samuel Spring.