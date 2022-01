Cuáles son los nodos de testeo que funcionan hoy en la capital

El Ministerio de Salud dio a conocer los nodos donde se pueden hacer testeos para coronavirus en la capital. Los puntos habilitados funcionarán hoy hasta las 19 y 20, según cada centro asistencial.

Las autoridades de la cartera sanitaria, a cargo de Luis Medina Ruiz, hicieron hincapié en que deben ir a los hospitales “los pacientes con enfermedad moderada o grave, y no deberían concurrir los asintomáticos”. En estos casos, se debe iniciar el periodo de aislamiento por 14 días. Asimismo, pidieron que no haya contacto con personas vulnerables, como mayores de 60 y 70 años, no vacunados o embarazadas. "Los convivientes o contactos estrechos de los positivos deben aislarse 14 días e hisoparse al momento de comenzar con síntomas", aclaró el ministro de Salud.

¿Cuándo concurrir a una guardia de febriles y cuándo a un nodo de testeo?

Salud modificó la estrategia en los últimos días, teniendo en cuenta la alta demanda en los nodos de testeos y en consultorios febriles. El servicio se dividió en dos sectores:

-Guardias de febriles: funcionan 24 horas en los hospitales de referencia y también se está trabajando para habilitar las mismas en las policlínicas. Las guardias tienen como objetivo principal la evaluación del paciente, sobre todo, aquel que tiene un cuadro de moderado a grave. Son prioritarias la atención clínica, el brindarle oxígeno y hacer estudios complementarios. El testeo y el hisopado quedan en segundo término.

-Nodos de testeos: están habilitados en diferentes sectores de toda la provincia y su objetivo es el de testear a los pacientes, fundamentalmente, usando test de antígenos y test rápidos que permiten satisfacer las necesidades de la población en menor tiempo. Estos nodos funcionan de 7 a 19. Además, están los nodos itinerantes.

La vacunación contra la covid-19 se reiniciará el lunes en todos los nodos.