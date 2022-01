Listos, preparados, ¡a la playa!

Después de una temporada lenta y con sabor a poco, las expectativas son altas para esta edición de verano 2022. La costa argentina sigue siendo uno de los destinos más elegido por los tucumanos.

Las tendencias de verano ya están a la orden del día. Los famosos y hasta los influencers ya se muestran luciendo diferentes looks en sus redes sociales.

Si todavía no sabés qué usar, si no armaste la valija… que la playa no te agarre desprevenido. Te contamos qué es lo que está en boga y qué no nos puede faltar a la hora de ir a disfrutar del mar, la arena y el sol.

Mallas enterizas

Las mallas siguen con fuerte presencia en este verano. Son el modelo que todas quieren tener. Para elegir hay una gran variedad. Están las de escote profundo, con cinturón marcando la cintura, los diseños de forma “high leg” que se elevan por encima de la cadera y son icónicos de los años 80′.

“La más buscada por las tucumanas son las mallas enterizas y se animan al color. Ya no buscan el negro clásico sino que se inclinan por el fucsia, el coral y el azul”, nos comenta Rosana encargada del local de Noraly , donde con Club LA GACETA ahorrás un 20% todos los días. En Noraly trabajan con una marca de mallas única en Tucumán que se encuentran entre las de más alta calidad. Están confeccionadas para modelar la figura, contener el abdomen y resaltar la silueta. Las tankinis son otra de las opciones que más se llevan y que completan la compra con un kimono, prenda que se popularizó en los últimos veranos.

Es una elección segura y brinda mayor comodidad si eso es lo que buscamos. “Si hablamos de trajes de baños, esta es una prenda que el 90% de las personas elige buscando comodidad. La malla enteriza me parece una excelente opción porque estiliza muchísimo, realza la silueta femenina y es muy elegante. Lo bueno es que además te da la opción de incorporarlas en looks urbanos como bodys tanto de noche como de día”, dice Mir Campero asesora de imagen y personal shopper.

Bikinis

Las bikinis nunca pasan de moda. Este verano se imponen las ‘de aro invertido’, esa unión entre ambas copas, ligadas por una fina estructura alambrada. Además, entre las vedettes de bikinis están los corpiños “upside-down”, esto es que al tradicional corpiño de triángulo se lo gira y se atan los breteles de distintas formas (cruzados en el pecho, tirando hacia arriba o cruzando por la espalda). Por su parte Mir Campero nos comenta que también están en tendencia las bikinis de corpiño deportivo, tops que se vuelven una prenda versátil para incorporar en nuestros guardarropas.

Tiro alto

Se nos vienen a la cabeza los años 40, el estilo pin-up. La bombacha tiro alto es una de la más buscada y preferida. Este estilo favorece a todo tipo de cuerpo. Brinda comodidad al estilo de malla enteriza pero sigue siendo parte de la bikini. Un acierto en este verano.

Colores y estampados

“Esta temporada pisan fuerte los colores neutros y diseños clásicos. Se ve muy poca variedad de estampas y pocos son los q se animan. Pero si se observa que hoy muchos optan por jugársela un toque más en cuanto al color”, asegura la diseñadora y periodista de moda Aye Caram.

Por su parte Mir Campero menciona que las estampas y las mezclas se hacen presentes en los trajes de baños. “Esto permite jugar con distintas estampas. Hoy se ve que hay un estallido de color, que tiene que ver con un canto a la vida en medio de la situación epidemiológica que vivimos”. Otra opción más jugada son las enterizas metalizadas , una excelente opción para utilizar hasta para looks de fiesta.

Accesorios

El accesorio It de este verano es sin lugar a dudas el sombrero cowboy que muchas famosas ya lucieron en sus redes sociales. Da el toque de glamour justo al outfit playero.

“Lo que no puede faltar son los anteojos de sol mega grandes y una de las tendencias de este verano son las gorras para nosotras”, comenta Aye Caram.

Por su parte, Mir Campero destaca que los canastos y maxi bolsos de telas rústicas se usan muchísimo, así como los collares dorados con colores estridentes y accesorios con caracoles, siempre vigentes.

“Se usan mucho los pañuelos en la cabeza que quedan muy cancheros y además nos protegen del sol; las camisas oversize de lino, y la maxi camisa”, resalta Campero.

Para los pies están pisando fuerte las Yeezy Slides, creadas por el cantante Kanye West en colaboración con Adidas. Se trata de un calzado minimalista, versátil y muy cómodo debido a su confección en goma. _Se puede usar con vestidos, ropa de playa y con jeans como parte del street style, entre otras formas. Hoy se las encuentra en diferentes locales y en versiones más económicas.

Qué usan ellos

Desde hace un tiempo vemos que las tendencias masculinas juegan, proponen ideas y opciones innovadoras. Ellos también marcan pautas sobre qué usar, qué elegir y sobre todo destacar sus propios estilos en el verano.

“Con respecto a los trajes de baños el short corto siguen siendo el predilecto, hay mayor comodidad por este modelo y hay cierta resistencia a los modelos más largos”, Gonzalo Beceda, fashion blogger

“En cuanto a los colores, hay una vuelta a los materiales nobles y a los neutros. El material de este verano va a ser el lino, ya viene de otros años pero va a tener más presencia en esta temporada”, añade. Con respecto a los accesorios o complementos que van a explotar, Gonzalo asegura que son dos:

-La riñonera: como complemento de playa, como un accesorio que se suma en el guardarropa del hombre para todo el año.

-El piluso: el objeto de temporada que seguramente va a durar más de una verano.

Si de calzado hablamos, Gonzalo cuenta que hay una cierta tendencia a la sandalia más allá del calzado tradicional de playa. Las sandalias hacen el outfit de playa más elegante. Es un calzado muy versátil que también puede usarse de noche.

Los imprescindibles en un día de playa

“Yo empezaría por, en los pies, unas yezzy slide; una enteriza o una bikini tiro alto, una maxi camisa de lino blanca, collares con mucho color, un par de gafas para protegernos del sol y para la cabeza elegiría una visera. Completaría el look con un maxi bolso. Y el mejor accesorio, el que no debe faltar nunca, es el protector solar”, Campero.

“Lo que no debe faltar es un maxi vestido, puede ser tejido o de una tela liviana, como lino o fibrana. La ropa oversize, como pantalones palazos, remeras y algún sweater son necesarios. Como abrigo, una campera de cuero o de jean”, detalla Caram..

Gonzalo elige: “Un buen protector solar. Un short corto definitivamente. Una camisa de lino abierta de par en par me parece muy noble y sumamente aprovechable en esta época y unas buenas sandalias”.

Para pasarla bien en estas vacaciones no nos debemos olvidar de disfrutar y de llevar nuestros imprescindibles de todo el año: el barbijo, el alcohol en gel, seguir las indicaciones de higiene y seguridad de cada lugar y no dejar de cuidarnos. Que estas vacaciones nos llenen de mucha alegría y vitalidad para retomar con energías renovadas la rutina.