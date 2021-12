Rechazaron la domiciliaria al conductor que mató al cadete

Miguel Ángel Martínez Piquera (49) seguirá cumpliendo la prisión preventiva de 16 días que se le impuso hasta el 10 de enero de 2022 por la muerte de Eric Caferro (21). La Justicia no avaló el requerimiento de la defensa sobre el arresto domiciliario y además pidió al Ministerio Público Fiscal revisar la imputación. El sábado 1 de enero, la familia de la víctima marchará para pedir justicia.

Ayer se llevó a cabo una nueva audiencia por el caso que se encuentra en plena investigación. La jueza a cargo, María Carolina Ballesteros, dijo que el tiempo de la prisión preventiva que se le había dictado al imputado, era razonable. “Por ahora rechazo el arresto domiciliario. Está la posibilidad si es que se cumplen otros requerimientos, de que cambie la situación. Por ahora sigamos así”, expresó la magistrada. Además, señaló que al momento del homicidio, cuando el imputado no permitió que le realizara la prueba de alcoholemia por su religión, su defensor no actuó de forma correcta y le habría sugerido a su defendido que no se hiciera ese test. “El señor Martínez Piquera se encuentra privado de su libertad porque no colaboró con la investigación. En caso de repetirse esa conducta, señor (Jorge) Contreras (defensor del imputado), usted es susceptible de las sanciones y puede ser apartado de la causa”, aclaró la jueza. El MPF, representado por Rogelio Rodríguez del Busto, estuvo de acuerdo con las disposiciones de la jueza.

Por otra parte, en la audiencia estuvo presente Érica Caferro, madre de la víctima, junto a su abogado Martín Araoz, quien dijo estar muy conforme con el accionar de la magistrada.

“Todavía no están las periciales accidentológicas ni los videos de las cámaras de seguridad; por eso estoy conforme con que se evite el cese de la prisión preventiva”, expresó Aráoz. Según dijo, también está faltando la declaración de un testigo clave para la querella y que todavía no fue citado. “Es el único testigo ocular del hecho que vio absolutamente todo lo que sucedió. Por otro lado, siempre hubo un comportamiento contrario a la buena fe por parte del imputado; nunca colaboró con la Justicia. Primero dijo que era testigo de Jehová y 12 horas después aparece para hacerse el dosaje. Obstaculiza la investigación”, agregó.

Por la parte de la defensa, el abogado Contreras dijo que esta situación afecta a dos familias. “Hay un quiebre emocional en dos familias, no sólo una. Mi defendido tiene tres hijos, familiares y amigos que sufren por el momento que está pasando. Pedimos el cese de prisión”, alegó el profesional. “Hay mucho por investigar todavía, pero pedimos el cese. No hay peligro de fuga, mi cliente tiene trabajo acá, familia, todo”, dijo.

Sin embargo, Érica Caferro, la madre del cadete fallecido, dijo que “hay cosas que no están bien en la investigación”. “Tenemos a un chico que es el que vio todo y todavía no pudo declarar. No lo llamaron. Ahora dicen que es vendedor ambulante el señor Piquera. Muchas cosas que no cierran. Incluso el comisario que lo detiene a Martínez Piquera dijo que estaba ‘ido del pedo’. Ese hombre estaba borracho y cruzó sin mirar para los costados en la avenida. Además, cómo saben que mi hijo manejaba por la izquierda si todavía no están las pericias de los vehículos. Tiene que seguir detenido y que se siga investigando. Queremos justicia por la muerte de Eric”, expresó.

El hecho

El accidente fatal ocurrió en la esquina de avenida Jaldo y Alicia Garzón, en Lomas de Tafí

La tragedia ocurrió el 24 de diciembre a la 0.40, cuando el Peugeot 208 negro que conducía Miguel Ángel Martínez Piquera chocó con la motocicleta Yamaha XTZ 250 cilindrada que manejaba Eric Alejandro Caferro en la esquina de avenida Jaldo y Alicia Garzón, en Lomas de Tafí. Producto de la colisión, el joven motociclista, que trabajaba como cadete de una sanguchería, perdió la vida.

Según se informó, cuando la Policía tomó intervención en el hecho, Martínez Piquera se negó a realizarse el dosaje de alcoholemia alegando una cuestión religiosa. “Soy testigo de Jehova”, manifestó.

El 25 de diciembre la Fiscalía de Atentados Contra las Personas solicitó una audiencia en la que imputó por el homicidio al automovilista y solicitó su detención. El juez Bernardo L’Erario dio lugar al arresto por 16 días. De esa manera Martínez Piquera fue trasladado al penal de Villa Urquiza.