No se cerrará ninguna actividad económica, aseguró Jaldo

“La Provincia no cerrará ninguna actividad económica porque logramos un nivel importante de vacunación”, dijo ayer el gobernador, Osvaldo Jaldo. “Por más que haya un 10% de población que no se puso ninguna vacuna, no vamos a cerrar actividades; pero vamos a exigir la presentación del pase sanitario”, aclaró.

Hizo esta afirmación al tiempo que explicó por qué suscribió ayer los decretos para extender el pase sanitario hasta el 31 de enero de 2022 y para adherir a la prórroga de la emergencia sanitaria a nivel nacional. “El decreto del presidente, Alberto Fernández, vence el 31 de diciembre y nosotros como provincia teníamos que adherirnos”, expresó. En ese contexto destacó que con la implementación del pase sanitario el 1 de diciembre se consiguió que a la fecha 330.000 tucumanos se vacunaran. “Es para destacar la gran campaña de vacunación que hizo Tucumán, casi el 90% ya tiene la primera dosis y el 77% la segunda. El refuerzo viene más despacio porque hay que esperar los cuatro/cinco meses, pero ya alcanza el 15%”, contó.

“Tucumán viene haciendo un trabajo prolijo y constante en salud. No cualquier provincia tiene esos niveles de vacunación y hoy, si bien los contagios suben, tenemos muy pocas internaciones y en eso tiene que ver la vacuna”, sostuvo Jaldo, quien pidió a la población asistir a los nodos de vacunación. “Le pido a ese 10% de tucumanos que no se pusieron la primera dosis que lo haga, lo mismo a quienes no se colocaron la segunda. Porque la vacuna es la única que hace leve la enfermedad, y las estadísticas lo demuestran”, subrayó.

Jaldo estuvo acompañado por la diputada Rossana Chahla, quien apoyó la decisión del gobernador y del ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, de cuidar la salud de todos los tucumanos sin descuidar la actividad económica.