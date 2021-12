Los antivacunas, contra Trump

El ex mandatario estadounidense Donald Trump dijo que las vacunas contra la covid-19 son seguras y que son un logro de su presidencia. Estos comentarios han enfurecido a los antivacunas extremos, que incluyen a muchos de sus ardientes partidarios.

Después de varios meses de manener un perfil relativamente bajo, Trump le dijo el 19 de diciembre al ex presentador de Fox News, Bill O'Reilly, durante un evento en Dallas que había recibido el refuerzo, lo que provocó abucheos de la audiencia. En una entrevista con la activista de derecha Candace Owens, dos días después, Trump rechazó el comentario de que las inyecciones no eran seguras. “Oh no, la vacuna funciona”, interrumpió Trump a Owens, quien dijo que no estaba inmunizada.

El teórico de la conspiración y presentador de radio Alex Jones dijo en su programa que Trump era “completamente ignorante” o “uno de los hombres más malvados que jamás haya existido”. “Ya no puedo apoyarlo”, dijo en una entrevista Daniel McLean, de 42 años, y dijo que es uno de los decepcionado con el acercamiento de Trump al “establishment” político. (Reuters)