Cuáles son los criterios a tener en cuenta para hisoparse

La noche de fin de año y las vacaciones incrementaron la concurrencia de los tucumanos a los nodos de vacunación y a los centros de testeos. Por esta causa, esta semana no sólo estuvieron habilitadas las carpas de la plaza Independencia sino también las ubicadas a modo de refuerzo en el Centro de Salud y en la plaza Belgrano, frente al Hospital Padilla, donde colocaron primeras, segundas y terceras dosis de AstraZeneca y de Sinopharm.

En la plaza principal de la ciudad se atendieron por día a más de 150 personas, entre sintomáticos y asintomáticos. El común denominador en todos los nodos fue que terminaron desbordados, tanto que los trabajadores de la salud tuvieron que exigir paciencia a los ciudadanos.

Los que más se acercaron a realizarse hisopados fueron los que asistieron a fiestas, reuniones o que descubrieron ser contacto estrecho. Tal es el caso de Teresa Galíndez, de 87 años, quien contó a LA GACETA que su nieta regresó de Córdoba en uno de los colectivos que ingresaron a la provincia repletos de contagiados. La joven había ido a pasar Navidad con su madre y al llegar a Tucumán se realizó el test, que resultó ser positivo. “Tuve contacto con ella y ahora no me siento bien, estoy con dolor de garganta y decaimiento”, afirmó antes de hisoparse. Afortunadamente para Teresa, el resultado del test fue negativo. No obstante, de acuerdo con las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Provincia, corresponde su aislamiento por 14 días.

Sin embargo, existen particularidades y no todos los que asisten a los nodos son sintomáticos. Un ejemplo es el de Silvana Cáceres y de su hija Candela, de 18 años, quienes se acercaron a la carpa de testeo para despejar dudas.

Silvana contó que su madre, Clara Vargas, de 70 años estuvo dos semanas tosiendo mucho. “La llevamos al médico y le diagnosticaron neumonía bilateral. A partir de allí asociaron que ya había transitado la Covid y que esto era una secuela”, contó. Además, detalló que ningún miembro de la familia presentó algún tipo de síntoma, ni ahora ni semanas antes, y que actualmente todos se encuentran vacunados con dos dosis. “Nos hisopamos por prevención. Estamos vacunadas con las dos dosis de AstraZeneca y planeamos darnos la tercera de refuerzo en enero”, señaló.

Por su parte, José María Góngora, director del tráiler sanitario, comentó a LA GACETA que la gente que se presenta espontáneamente a testearse no necesariamente conoce los criterios para hacerlo.

“Al paciente que está con dos o más síntomas de Covid ya se lo considera sospechoso. Por otro lado, el personal de salud o que trabaja en contexto de encierro necesita un sólo síntoma para hisoparse”, explicó. Y especificó: “cuando se está sintomático se debe realizar un test rápido entre el primero y el sexto día de inicio de síntomas porque el test de antígeno es sensible en ese período sintomático”.

CANDELA Y SILVANA. Hija y madre, en el nodo del pase público.

Otra circunstancia es la gente que no tiene síntomas, pero que ha estado en contacto con un positivo; lo que corresponde es aislarse por 14 días. Si en esos días presenta algún síntoma, debe hisoparse. “Muchas veces el contacto se produce antes de que se confirme el positivo. El día 1 corresponde al día del contacto, de allí deben aislarse 14 días. Si en este periodo no se presenta síntomas, el día 15 se da el alta sin hisopado. Sin embargo, si se presenta síntomas durante esos 14 días deben llegarse por un nodo de hisopado”, explicó Góngora.

Al mismo tiempo remarcó la importancia de tener en claro que un contacto estrecho significa guardar aislamiento 14 días, sí o sí, porque la cepa que aún prevalece en Tucumán con circulación viral es la Delta y puede dar positivo más allá del décimo día del contacto.

“El gran porcentaje de pacientes contagiados hoy en día es con esta variante. Hisoparse a los siete días desde el contacto estrecho no garantiza no estar contagiado, ya que se puede volver positivo inclusive hasta el décimo u onceavo día”, detalló.

En cuanto a datos estadísticos, el médico precisó que el pasado jueves se colocaron 212 dosis solamente en la carpa ubicada en plaza Independencia.

Las dosis que más se están aplicando son las segundas y las de refuerzo de AstraZeneca. Precisó que el porcentaje de personas que se vacunan por primera vez es ínfimo, ronda entre el 10% y 15%. “El miércoles, de 224 vacunados, sólo hubo 18 primeras dosis”.

Entre las personas que asisten a los nodos, la gran mayoría son jóvenes mayores de 18 años. También se vacunan niños de tres a 11 ya que cuentan con las dosis de Sinopharm indicadas, pero son los menos.

¿Cómo es el funcionamiento? Por orden de llegada y van ingresando por tandas de veinte personas aproximadamente. Hay una demora entre 20 y 25 minutos por grupo. Para cada nodo de vacunación se requiere aproximadamente de seis personas trabajando: la admisión, el llenado del carnet, una enfermera dispensadora y otra que aplica la vacuna más la parte logística para cargar las dosis y hacer el triage, todo esto agiliza el procedimiento y acorta la espera. (Producción periodística Graciela Di Vico)