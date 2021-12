Un productor rural calculó su carga impositiva y se hizo viral: "El Estado me robó $16 millones"

Un ruralista santafesino que integra la Red Nacional de Productores Autoconvocados efectuó un cálculo de su carga impositiva, lo compartió a través de WhatsApp, y sus críticas al sistema establecido por el Gobierno nacional se hizo viral en pocas horas.

Se trata de Jorge Esponda, de la localidad de Roldán (provincia de Santa Fe), quien aseguró que la recaudación fiscal se quedó con $63.910 de $102.910 que valieron cada una de las 252 toneladas de soja que había vendido en este ejercicio. En concreto, el productor cargó contra las retenciones y la brecha cambiaria.

"Vendí 252 toneladas de soja, el Estado me robó $16.105.320. Me pagó ayer el Ministerio de Agricultura (la) devolución de retenciones de soja: $38.587. (En total), el gobierno me robó $16.066.733", escribió Esponda, de puño y letra, al final de una tabla en la que consignó lo producido, lo vendido y los valores correspondientes a su cosecha.

LOS CÁLCULOS QUE SE HICIERON VIRALES. Las anotaciones del productor Jorge Esponda circularon por WhatsApp y las redes sociales.

Según los cálculos del productor, el Gobierno "se queda" con $63.910 por cada tonelada de soja, señala un informe del sitio TN.

¿Cómo llegó a estas cuentas el productor agrícola santafesino? Tomó el tipo de cambio paralelo a un promedio de $205, cuando el oficial mayorista apenas supera los $102, y descontó el 33% de las retenciones que le quedan a la soja. En ese sentido, ironizó: "En el Día de los Inocentes, el Gobierno me devolvió $38.587. Me robó $16.066.733. Es lo producido en 93 hectáreas".

Según su análisis, el Estado nacional le devolvió en definitiva el valor de solamente una tonelada, tomando $172.760 por hectárea. “Si cobramos hoy la tonelada a $39.000, el socio Estado se queda con 4,43 toneladas por hectárea del precio nacional y popular”, cuestionó.

INDIGNADO. El productor Jorge Esponda, en su campo, ubicado en el sur de Santa Fe.

Además, Esponda hizo este cálculo para el maíz y el trigo, cereales para los cuales las retenciones llegan al 12% y la brecha cambiaria también impacta. En el caso del maíz, el Estado se queda con $25.490 por tonelada, afirmó. Así, al productor le quedan $23.300 de los $48.790 que le corresponderían. En trigo, el Gobierno se lleva $33.335 por tonelada de los $58.835 de su valor, por lo que los agricultores se quedan con $25.500, indicó.