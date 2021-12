Reino Unido registró un nuevo récord de casos diarios de covid-19

En medio de un rebrote de la pandemia, Reino Unido registró este miércoles un nuevo récord de casos diarios de coronavirus. El Ministerio de Salud informó que 183.037 personas contrajeron la enfermedad.

En los últimos siete días, 914.723 personas dieron positivo en Reino Unido, un balance que incluye cinco días de datos de Irlanda del Norte, tras un desajuste en el relevamiento de infecciones debido a las fiestas navideñas.

Así, el cómputo global de Reino Unido ascendió hasta los 12.559.926 de enfermos desde el inicio de la pandemia, mientras que un total de 148.089 personas han fallecido.

El primer ministro británico, Boris Johnson, informó que en Inglaterra aún hay 2,4 millones de personas que se dieron las dos dosis pero no se aplicaron la tercera de refuerzo, y sostuvo que este grupo representa "la mayoría" de los actualmente están internados y en estado grave.

"Lamento decir esto, pero la inmensa mayoría de las personas que actualmente terminan en cuidados intensivos en nuestros hospitales son personas que no reciben un refuerzo", cuestionó a los periodistas en un centro de vacunación.

Y agregó que por esa razón la variante Ómicron sigue causando problemas, entre ellos, una importante tensión en el sistema hospitalario.

"He hablado con médicos que dicen que las cifras ascienden al 90% de las personas en cuidados intensivos que no reciben un refuerzo. Si no está vacunado, tiene ocho veces más probabilidades de ingresar al hospital", abundó Johnson, en un intento por relanzar la campaña de vacunación, especialmente la de la tercera dosis.

Reino Unido ya inoculó con una dosis al 77% de su población, con dos al 70% y ya alcanzó a un 48% con las tres, según datos oficiales.

Para el premier, esta exitosa campaña de vacunación permitió a Inglaterra mantener su nivel actual de control del coronavirus e instó a los británicos a disfrutar de las fiestas de fin de año de una manera "sensata".