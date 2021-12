Jaldo: "Aquel que no tenga dos vacunas no puede estar en un bar o entrar a un boliche"

“Aquel que no tenga dos vacunas no puede estar sentado en una confitería o en un bar, y no puede participar en fiestas o entrar en un boliche”. Así lo afirmó hoy el gobernador interino, Osvaldo Jaldo, al ratificar la prórroga de la aplicación del pase sanitario en la provincia, sobre todo, en las villas veraniegas, y ante el incremento de los casos de coronavirus.

“En Tucumán no vamos a imponer restricciones a ninguna actividad, siempre y cuando la situación sanitaria lo permita”, aclaró el mandatario en una conferencia de prensa. “Venimos trabajando para mantener la actividad económica”, añadió.

En esa línea, Jaldo remarcó que el turismo es una de las actividades que se dinamiza durante la temporada de verano. Aunque agregó: “Necesitamos reciprocidad; cada negocio, en cada actividad, sea boliche, fiesta de cualquier tipo, confitería o bar, tiene que pedir el pase sanitario”.

“Aquel que no tenga dos vacunas no puede estar sentado en una confitería o en un bar, y no puede participar en fiestas o entrar en un boliche”, acotó.

A la vez, el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo (PE) informó que el 73% de la población alcanzó la vacunación con la segunda dosis en el cierre del año. También destacó el avance del programa de inoculación del tercer componente. “Venimos bien, pero queremos estar mucho mejor”, dijo.