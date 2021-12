Aceleran una obra para disminuir los cortes de luz

Los cortes programados en el servicio de electricidad han puesto los pelos de punta a miles de familias tucumanas. La grilla de interrupciones de una hora, en promedio, también ha inquietado a la Casa de Gobierno, que quiere evitar que el año se cierre con malhumor social. Las elevadas temperaturas sumado a los problemas de transporte de electricidad han causado un colapso en el sistema y la necesidad de acelerar obras que tiendan a disminuir los inconvenientes para una prestación más cercana a lo normal en el servicio.

La reparación de un cable subterráneo que alimenta de electricidad a los usuarios del Gran San Miguel de Tucumán ha sido, en estos días, temas de conversación en el Gobierno. Una contratista dañó el cable a la altura de calle Buenos Aires al 3.500 de esta ciudad y sobreexigió otras líneas que salen de la Estación de El Bracho. Paralelamente, otra línea de alta tensión proveniente de Salta salió de servicio y complicó aún más la situación. “No se puede esperar hasta marzo. A la obra hay que hacerla ya”, dicen que fue la instrucción que dio el jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, cuando se comunicó con la Secretaría de Energía. Fue un reclamo que también le formuló el vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, Osvaldo Jaldo, cuando el lunes llegó a Buenos Aires para firmar el Consenso Fiscal. Transnoa, la transportista que tiene a su cargo la reparación de esos daños, envió a sus técnicos y, según dijeron autoridades nacionales a LA GACETA, los trabajos para poner nuevamente en funcionamiento aquel cable subterráneo demandará al menos 10 días. En el medio, esos profesionales deberán adaptar los repuestos, conseguidos en el exterior, para unir nuevamente la línea dañada.

Mientras tanto, la Empresa de Distribución de Electricidad de Tucumán (EDET) continuará con los cortes programados. La Demanda de Potencia en la provincia creció de modo sostenido durante los últimos 20 años, pasando de poco menos de 250 MW a los más de 720 MW registrados en el año 2019 representando el Récord histórico, registrado con temperaturas cercanas a los 40° C y tras varios días de temperatura ascendentes.

El lunes pasado, los valores de transferencia para el vínculo Bracho-Cevil Pozo alcanzó niveles insostenibles, provocando que la Transportista active acciones de restricción de demanda para prevenir afectaciones mayores, por lo que se dispuso la afectación a 80.000 clientes mediante cortes rotativos de hasta un hora de duración y 60 megavatios (MW) de restricción (10% de la demanda de la provincia), según un diagnóstico de la distribuidora.

Una situación de esta característica no se registraba desde 2014, cuando las restricciones de demanda alcanzaron los 35,5 MW, mientras que en 2020, el año de inicio de la pandemia de Covid-19, no hubo cortes, ya que las temperaturas fueron benévolas para el sistema y, además, hubo un consumo responsable de electricidad en un padrón que cuenta con alrededor de 450.000 usuarios del servicio.

El cuadro de situación actual , en el que la potencia llega a alcanzar los 600 MW, cederá en la medida que se ejecuten las obras para poner en funcionamiento el cable subterráneo dañado. Paralelamente, se están construyendo tres Estaciones Transformadoras (en Los Nogales, El Manantial y Alto Verde), con plazos de terminación para el primer semestre de 2022, y una cuarta que dependerá de la línea de El Bracho-Villa Quinteros, indicaron a nuestro diario fuentes del sector energético nacional.

El transporte

¿Por qué otras provincias no registran el mismo problema de abastecimiento de servicios que ocurre en Tucumán? Ni Jujuy ni Santiago del Estero, por mencionar casos cercanos en el NOA, han registrado problemas de transporte y de distribución de electricidad. Según las fuentes consultadas en la Nación por LA GACETA, en este proceso mucho tiene que ver la iniciativa de cada provincia. Por caso, los dos distritos mencionados encararon proyectos para ampliar las líneas internas de transporte de tal manera de no registrar situaciones críticas. Los presupuestos tucumanos, a su vez, no mostraron un plan de expansión de red de transporte de electricidad que acompañen el crecimiento de la demanda en las últimas dos décadas. La Nación no cuenta con programas específicos para este tipo de emprendimientos.

La ley nacional Nº 24.065, que regula el régimen de energía eléctrica, establece que las provincias tienen a su cargo la ampliación de las líneas de transporte, mientras que Transnoa (en el caso regional) debe encargarse del mantenimiento y de la reparación de las líneas.

¿Por qué la distribuidora debe programar cortes del servicio? Según autoridades nacionales, frente a un sistema energético estresado, la transportista sugiere las interrupciones para no colapsar las líneas. Así, en el caso del Gran San Miguel de Tucumán, la necesidad de baja de potencia oscila entre los 30 y los 60 MW, dependiendo de la temperatura que incrementa el consumo. “De no tomarse estas medidas, pueden dañarse los transformadores y hasta incendiarse el cableado de las líneas, lo que implicaría una mayor demora en la reposición del servicio”, explicaron los técnicos consultados.

Una situación de esta característica se observó en la estación de Casilda (Santa Fe) donde se incendió un transformador que dejó sin servicio a gran parte del sur de esa provincia. A su vez, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) de Santa Fe viene realizando cortes de servicio rotativos de tres horas, con el fin de aliviar el sistema ante la ola de calor en esa jurisdicción, una decisión que ha causado malhumor en la sociedad santafesina.

Ente regulador

Pedido de informe, con carácter de urgente

El Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept) solicitó ayer a EDET un informe detallado para establecer las razones que justifican los cortes programados en el servicio. El organismo le dio plazo a la compañía para que hoy brinde las explicaciones del caso. El pedido del Ersept se asienta en las quejas que han formulado los usuarios del servicio de electricidad ante las interrupciones. El ente regulador deberá definir si caben resarcimientos para aquellos clientes afectados, un planteo que formalizó el legislador radical José Canelada a través de un proyecto de ley. A su vez, el legislador Federico Masso (Libres del Sur) pidió que el directorio del Ersept) sea citado “con carácter de urgente” a la sede legislativa para que exponga la situación.