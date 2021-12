El pacto fiscal debe leerse políticamente, valora Jaldo

Aunque de neto contenido impositivo, el consenso fiscal suscrito entre la Casa Rosada y los 23 mandatarios provinciales es, sustancialmente, un acontecimiento político. Este situación se deriva del diagnóstico que el gobernador Osvaldo Jaldo hace sobre el acuerdo federal, a partir de un interrogante que le formula LA GACETA: si, como han adelantado él y buena parte de sus pares, no está en los planes concretar una suba de impuestos en los distritos, ¿para qué se ha firmado esta nueva reforma fiscal?

Jaldo antepone a su respuesta una aclaración de contexto. “El Consenso Fiscal trata de unificar criterios en las provincias, fijando los ‘techos’ en las alícuotas de diferentes impuestos provinciales. O sea, no impone nada -define-. No manda a las provincias a aumentar sus tributos. ¿Por qué establece ‘techos’? Para unificar una política tribunaria nacional que incluya a las provincias”.

“A partir de eso topes, hay provincias que han quedado con margen para incrementar sus alícuotas. En Tucumán, sin embargo, no vamos a moverlas. Eso tiene que quedar perfectamente claro: en Tucumán no vamos a aumentar los impuestos. A pesar de la flexibilidad que nos concede el Consenso Fiscal, de la autonomía que nos brinda la Constitución Nacional y de las facultades que nos confiere nuestra Carta Magna, yo no voy a aumentar los impuestos”, ratifica el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo.

“La actividad económica viene muy golpeada como consecuencia de dos años de pandemia. Y lo que el país y Tucumán necesitan es crecer. Por eso no habrá suba impositiva”, subraya.

En la recaudación

La nueva reforma fiscal que han refrendado las provincias (sólo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declinó suscribirla) apunta, fundamentalmente, a dos impuestos provinciales: el de Sellos y el de Ingresos Brutos.

Si bien el pacto no determina un “techo” unificado en Ingresos Brutos para todas las actividades, lo que hace es establecer alícuotas máximas por cada rubro.

Entre esos dos tributos, actualmente, el Gobierno tucumano obtiene $ 9 de cada $ 10. “Ingresos Brutos sigue teniendo un comportamiento ascendente”, explicó recientemente el periodista Marcelo Aguaysol. Justamente, el tributo comenzó representando el 76% de la recaudación en enero y en noviembre ya rondaba el 83,9%. Metafóricamente, una verdadera “gallina de huevos de oro” para los ingresos públicos, que a la vez es considerada como una de las máximas expresiones de los impuestos recesivos, porque su gravamen se aplica a cada una de las instancias productivas.

Sellos representa otro 6%.

En la política

“El Consenso Fiscal que hemos firmado no apareció de la noche a la mañana”, puntualiza Jaldo. “Se ha venido trabajando con los ministros de Economía de cada provincia. Y una vez alcanzados los entendimientos, estos fueron rubricados por los gobernadores. Es decir, nadie impuso nada. Por el contrario: se ha realizado con el mayor de los respetos por cada uno de los distritos de la Argentina”, sostiene.

“Por eso sostengo y reivindico que el Consenso Fiscal es una muestra más del criterio federal con se viene manejando el Gobierno nacional de Alberto Fernández: se han escuchado todas las voces, de gobiernos provinciales de los signos más diferentes, y con el aporte de los técnicos de cada administración”, subraya.

Precisamente, en este punto es donde la reforma fiscal que se acaba de refrendar adquiere, en la lectura de Jaldo, el valor de un acompañamiento institucional a la gestión de Fernández, sobre todo luego de que el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2022 naufragara en la Cámara de Diputados.

“Si queda claro que este ‘Consenso’ es el resultado de un acertado diálogo institucional entre el Gobierno nacional y las provincias, el resultado lógico es que también le da a la Nación fortaleza para llevar adelante las negociaciones hacia afura del país con el FMI, con los acreedores y con los inversores”, asevera.

“El acuerdo busca unificar una política tributaria nacional que incluye a las provincias, lo cual representa una enorme cuota de seguridad jurídica: hay un ordenamiento que impide que cada distrito pueda hacer lo que quiera. Por eso, salvo el PRO, firmaron todos los gobernadores de todos los partidos”, concluye.