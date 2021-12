Los tres jueces de Albaca: quiénes emitirán la decisión histórica

Una magistrada designada por el ex gobernador José Alperovich, Wendy Kassar (centro), y dos escogidos por el mandatario con licencia Juan Manzur, Fernanda Bähler (izq.) y Raúl Cardozo (der.), decidirán si el ex fiscal Carlos Albaca delinquió o no durante la instrucción del homicidio de Paulina Lebbos. Se trata de una sentencia sin precedentes en la historia del Poder Judicial provincial. Tanto Bähler (presidenta) como Kassar componen la Sala I de la Cámara Penal encargada de concluir los casos remanentes del viejo Código Procesal discontinuado -con matices- en septiembre de 2020. Bähler fue fiscala correccional y coincidió con Albaca en los últimos dos años de la carrera de este. Como consecuencia de la destitución de Juan Francisco Pisa, Cardozo es el único juez a cargo de controlar las investigaciones procesadas con el antiguo sistema. Además, comenzó a intervenir en los juicios de las causas en las que no tuvo actuación previa debido a las dificultades para integrar los tribunales orales.