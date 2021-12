Un 2021 que será recordado siempre para Lourdes de la Orden

“Las mejores vacaciones son estar con la familia y la bicicleta”. Esa frase define de cuerpo y alma a Lourdes de la Orden, quien en este año logró volver a disfrutar de lo que más la apasiona: el descenso.

En una entrevista con LG Deportiva, relata cómo le surgió transformarse en bikers, las sensaciones de un 2021 con buena vibra y las expectativas para lo que viene.

- ¿Pensás que cumpliste tus objetivos en 2021?

- La verdad que estoy contenta por como termino el año. En un momento se complicó por el tema de la pandemia, cortaron las carreras y fue difícil porque eso te complica la planificación que tenés para tu calendario. Cuando parás, la cabeza a veces te hace pensar cosas feas y terminas perdiendo el interés. En un momento fue todo incertidumbre. El tema social fue complicado para todos, pero de todas maneras sentí que fue un año muy productivo y con objetivos cumplidos.

- ¿Qué diferencias hubo con el 2020?

- El año pasado fue recreativo para mí. Corrí dos carreras, todo se suspendía, a veces sobre la hora. Fue todo muy difícil desde lo deportivo, pero pasé mucho tiempo con la familia. Este año se activó casi todo de nuevo.

- ¿Qué experiencia te dejó el Torneo Argentino?

- Hace muchos años no corría el campeonato de Descenso, fue una alegría grande volver a ganar la copa. Además, fue lindo correr el descenso; me crucé con gente que hacía mucho no veía. Había dejado a la categoría de lado porque aquí en Tucumán no había mujeres compitiendo, entonces lo tenía que hacer con los varones. Además, significaba viajar mucho, luego fui mamá y eso me terminó alejando. Empecé a hacer Enduro de manera recreativa y me terminé enganchando. Para mí ahora es más divertido, me gusta mucho esa modalidad.

CAMINO. Lourdes incentiva a su hijo Felipe para que siga los pasos de sus papás.

- ¿Qué te dejó la última edición del Trasmontaña?

- Una alegría inmensa. La categoría mixta este año estaba complicada, le pusimos mucho tiempo y la verdad que sentimos que fue un muy buen logro. Desde que comenzó la pandemia, las medallas tienen un gustito especial porque cuesta más volver al ruedo, te sentís bien con el entrenamiento.

- ¿Te quedas con el Sur o el Norte?

- Para las carreras me gusta mucho el Sur. Me encanta ir, es muy lindo. Tiene muchos circuitos lindos. En febrero es hermoso por el clima. Los paisajes que se ven en verano allá son tremendos. No digo que los circuitos sean mejores allá porque aquí también tenemos muy buenos y creo que incluso hasta mejores, pero me gusta mucho la Patagonia.

- ¿Cómo empezó tu vínculo con la bicicleta?

- Empecé por mi papá, el corría el Cross Country y siempre quería llevarme. A mí no me gustaba mucho porque sentía que era mucho esfuerzo, pero una vez fuimos a Bariloche y conocí el Descenso y dije ‘quiero hacer esto, me enamoré’. Él mucho no quería, pero bueno tenía 17 años y lo convencí tirándome con la bici común que tenía y no le quedó otra que comprarme las protecciones y finalmente me terminó apoyando.

- Si no eras bikers, ¿que hubiera sido?

- Jugaba al fútbol; pero en Tucumán era complicado para las mujeres, no había donde ir. Y por eso me alejé un poco y cuando conocí el ambiente de la bici lo dejé de lado. Mis amigas siguen jugando y a veces me invitan pero me pasó muchas veces que fui y me terminé lesionando. Entonces creo que no es compatible, me desgarré dos o tres veces y dije chau.

- Una reflexión sobre este deporte...

- Es muy lindo, te permite compartir mucho tiempo con amigos y los paisajes que conoces son increíbles. Además, con la bici podés llegar a cualquier lado y mientras más pedaleas más personas y lugares conoces. Uno puede entrenar con amigos, competir con amigos, pero el día a día es muy lindo.

- ¿Llevarás a tu hijo por el mismo camino?

Tiene bicicleta pero no es muy fanático aún. Todavía se rehúsa, pero tiene tiempo todavía; yo recién empecé a los 17.

- ¿Cómo es Lourdes no deportista?

- Soy tímida hasta que entro en confianza. Me gusta mucho pasar tiempo con amigos, pero también las tareas domésticas. Soy fanática de las cosas al aire libre y si tiene que ver con las bicis mejor. Me gustan mucho las montañas.

- ¿Qué planes tenés para 2022?

Nos vamos a Villa La Angostura a la primera fecha de Enduro en febrero. Luego tenemos el Mundial Master en abril en el que participaré en Descenso, el sábado y el domingo en Cross Country.