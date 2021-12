Détox de Año Nuevo: técnicas para "revivir" tras las fiestas

ALCALINIZAR EL CUERPO. Una bebida que nos ayuda a recuperar el equilibrio del organismo tras una noche de excesos es el agua alcalina. Prepararla es fácil porque solamente necesitamos un pepino (sin cáscara) y un limón. Para arrancar hay que cortar ambos en rodajas y colocarlos dentro de una jarra o botella con un litro de agua. Esto debe reposar 24 horas en la heladera. Después el último paso es traspasarlo varias veces de un recipiente a otro para generar burbujas y movimiento en el líquido. Lo mejor es tomar un vaso por la mañana, en ayunas y dejando pasar dos horas antes de comer algo.

AL DÍA SIGUIENTE. luego de una cena intensa y con alcohol incluido algunos especialistas recomiendan practicar un breve ayuno antes de ingerir alimentos de nuevo. “Lo ideal sería una restricción de cuatro a ocho horas para compensar el trabajo de nuestro sistema digestivo. También es importante evitar en esta etapa el consumo de hidratos de carbono, panificados, picadillos y ultrarrefinados porque pueden producirnos mayor hinchazón”, comenta la nutricionista Andrea Gutman.

JUGOS, ¿Sí O NO?: siguiendo con el ambiente post cenas festivas, mantenernos hidratados y beber importantes cantidades de agua es fundamental para depurarnos. También podemos recurrir a los jugos para eliminar la sensación de pesadez y reducir la ansiedad entre comidas. Sin embargo, no todas las recetas o mezclas dan los resultados buscados. “Hay muchas personas que prepara smoothies cargados de tres o cuatro frutas creyendo que así se sentirán más frescas y renovadas cuando en realidad se llenan de azúcar o desperdician lo que podría consumirse como colación de manera unitaria. Para que los jugos funcionen necesitamos de combinaciones específicas”, detalla la médica. La medida de frutas tendría que ser de dos terceras partes y siempre con una dosis de vegetales mezclados. De preferencia los ingredientes deben ser de colores similares, no por una cuestión cromática sino por sus propiedades y vitaminas equivalentes. Por ejemplo, podemos elaborar un jugo de manzana, lechuga, kale, espinaca y/o apio; o uno de zanahoria con naranja. “En internet salen muchísimas recetas y trucos para este tipo de detox. Hay que aclarar que los smoothies no son para cualquiera, se necesita beberlos paulatinamente y comer liviano antes y tras los jugos”, agrega.

CONECTAR CON EL PRESENTE: la mente suele divagar entre el pasado y el futuro. Para centrarnos en el ahora hay una técnica perceptiva rápida llamada “5, 4, 3, 2, 1”. ¿Cómo funciona? Debemos sentarnos en un lugar cómodo y con la espalda recta. Tras inhalar y exhalar lentamente, hay que mirar lento a nuestro alrededor y cerrar los ojos. Después, la idea es pensar en: cinco cosas que hayamos observado, cuatro sonidos que ocurren alrededor y tres objetos que podamos sentir en ese instante con las manos o el cuerpo. El recorrido sensorial se completa al detectar dos olores en el ambiente y traer a la memoria una cosa que puedas saborear.

INFUSIONES. Por su efecto estimulante es sugerible evitar en los tres días posteriores al Año Nuevo la cafeína. En su lugar, podríamos desayunar o merendar con algún té negro (conocido en Occidente como rojo o dark tea), este tipo de bebida ayuda a la acidez y posee propiedades digestivas y probióticas.

COMIDAS: a veces, al ir a las corridas en diciembre, nos olvidamos de mantener una correcta alimentación; no solo en la sustancia de sus alimentos sino también en horarios. Para cambiar este enfoque, la medicina Ayurveda sugiere que el desayuno se haga antes de las 10 y evitemos en él las comidas ultraprocesadas, harinas y dulces. El punto ideal para el almuerzo se sugiere entre las 11 y 14 y la cena antes de las 22 para evitar tener el sueño ligero y dormir mal.

PLANIFICACIÓN 2022: ¿quién no desea iniciar el año con el pie derecho? El problema es que -a veces- perdemos en el proceso nuestro foco de atención. Un ejercicio fácil para revertirlo es escribir nuestros objetivos 2022 en algún soporte físico que tengamos siempre a mano. “Con esa lista de metas es clave poder ir comparando como nuestros pequeños hábitos y acciones cotidianas nos acercan o alejan del objetivo. Con esto en mente, lo siguiente es trazar plazos semanales y mensuales para lograr los propósitos. Además hay algunos eventos que solemos olvidar hasta que están a la vuelta de la esquina. Para eso un consejo es programar alarmas fijas dentro de un calendario digital o del celular para recordar las cosas con bastante anticipación”, explica la coach ontológica Marta Hynes.

LA REVISIÓN: antes de encarar un nuevo planning anual, un tip para mejorar nuestros resultados es chequear lo que ocurrió durante el año en curso y que tanto de lo propuesto logramos concretar. El motivo es que solemos volvernos codiciosos y pensar más en sueños a futuro antes que en las habilidades, capacidades y recursos concretos que tenemos para llevarlos a cabo. “Hay que entender que constantemente existen momentos en que debemos relegar y organizar nuestra agenda diaria por orden de prioridades. Posponer o aceptar que podemos estar colmados y requerimos descanso es saludable”, afirma Hynes.