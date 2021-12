Una oportunidad de reencuentro entre ex compañeros y rivales

Una tarde llena de fútbol y de reencuentros. Así se podría definir lo que fue el partido “Leyendas vs. Estrellas”. En el José Fierro, el que más aplausos se llevó fue el delantero de Gimnasia, Luis Miguel Rodríguez. El “Pulga”, tras su vuelta a la cancha que mejor conoce, pudo reeditar la dupla que hacía con Leandro Díaz en Atlético y como era de esperarse se lució con varios tantos, incluyendo un golazo: pasó al arquero, quedó debajo del arco, se agachó y la cabeceó sobre la línea. Una verdadera maravilla.

Además de “PR7”, también volvieron a la provincia el ex San Martín, Gonzalo Rodríguez y Tomás Cuello, dos baluartes que dejaron su huella en el fútbol tucumano.

FOTO LA GACETA/OSVALDO RIPOLL

“Estoy contento de participar en estos eventos. Siempre es un placer compartir con ex compañeros. Eso es lo lindo que deja el fútbol. La amistad”, aseguró el “Turbo” Rodríguez.

Por su parte, Lucas Diarte, que no jugó pero dijo presente, agradeció el apoyo del público y no dejó pasar su reencuentro con su amigo y ex compañero de equipo en el “Santo”.

“Fue impresionante, ojalá que esto se siga haciendo todos los años y haya cada vez más concurrencia. Sé que sin lugar a dudas, así será”, dijo Diarte. “Recién lo cruce ahí, antes de entrar a jugar el segundo tiempo. Es un amigo, un ídolo de San Martín y se lo extraña mucho”, añadió sobre Rodríguez.

Durante el partido, la gente cantó y aplaudió los tantos de sus jugadores favoritos. Tal fue la algarabía por ver jugar a varias caras conocidas, que algunos pequeños, saltaron la platea para poder retratar su foto con sus ídolos.

Más allá de la solidaridad, los jugadores pudieron darse un tiempo de sus vacaciones para disfrutar de lo que más aman: jugar al fútbol. Y qué mejor que hacerlo con amigos.