Cartas de lectores III: Presupuesto 2022

El artículo del periodista Juan Manuel Asis, en LA GACETA del 19/12, con el título de “Parece diciembre, pero del 22”, analiza algunos hechos ligados al rechazo del presupuesto 2022 que confluyen con algunos criterios por mí expuestos oportunamente (“Presupuesto”, LA GACETA, 21/12). El periodista señala situaciones que circundaron el rechazo del presupuesto nacional, al puntualizar maniobras desestabilizadoras que dejaron en la incertidumbre a millones de argentinos, anticipando la disputa por los liderazgos, buscando demostrar que ganaron, que están unidos, que cogobiernan, etc., y para conseguirlo voltearon el presupuesto, sin evaluar los daños ulteriores de semejante desatino. Luego de leer con atención el artículo, estimo que no hubo una “fallida negociación” antes, ni durante la sesión, porque rechazaron la “ley de leyes”, sin haber evaluado su contenido; por lo tanto, fue una clara demostración del desprecio a las instituciones de la democracia. En el orden local un representante opositor, antes de la sesión ya había anticipado su postura conspirativa, soslayando los graves daños que tal pronunciamiento podría producir en la jurisdicción municipal, que días atrás era su responsabilidad; en política la lógica dice que no se puede seguir votando a alguien que le causó semejante perjuicio a la comunidad. El gobernador Osvaldo Jaldo, previendo las consecuencias, aconsejó al novel diputado votar el presupuesto nacional (LA GACETA, 16/12), pero la decisión de “voltearlo” ya estaba tomada antes de la sesión legislativa. El tiro en los pies que se dio la oposición activó los mecanismos constitucionales, dejando en manos del Jefe de Gabinete la facultad de adecuar la prórroga del presupuesto 2021 a las necesidades futuras. Quizás la reacción posterior del Gobierno resucite la respuesta del ex presidente Macri, cuando absorbido por el odio imaginó que el resultado de las PASO de 2019 le había infligido un “perjuicio” personal, provocado por el pueblo, al rechazarlo en las urnas; a modo de venganza liberó el dólar, causándole graves daños económicos al supuesto “agresor”; esta infantil reacción puede reflotar la Ley del Talión (“ojo por ojo, diente por diente”), escenario al que hoy está expuesta la oposición, por haber cruzado los límites de la democracia. En el ámbito local, el gobernador Jaldo parecería haberse anticipado al viejo testamento, cuando advirtió a la opinión pública que “…daño va a haber…” (LA GACETA, 18/12). La falta de experiencia, el odio y la irracionalidad de los “representantes” la pueden padecer los “representados”. En resumen, esta situación puede profundizar la crisis, por lo tanto para ayudar a superarla, los organismos de contralor deberán realizar las fiscalizaciones necesarias, evitando actos de corrupción, y controlar el virus del nepotismo; paralelamente, se necesita una ley de Acceso a la Información Pública, para que el pueblo controle la gestión de sus representantes.

José Emilio Gómez

