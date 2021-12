La tucumana Juariu le dijo adiós a MasterChef Celebrity y quebró en llanto al ser eliminada

En una nueva gala de eliminación de MasterChef Celebrity 3 se propuso a los participantes el doble desafío de cocinar ravioles en sus variantes hervidos y fritos. La tucumana Juariu no se ajustó a los requerimientos y quedó fuera del certamen.

En el inicio, los participantes tuvieron una prenda especial que consistió en ingresar al mercado de forma progresiva, por lo que los primeros tendrían acceso a ingredientes con los que otros no contarían. Juariu, que se caracterizó como Charlotte Caniggia, fue de las primeras en entrar, y optó por un relleno de calabaza para sus pastas.

Sin embargo, pese a todos los consejos que obtuvo por parte de Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, la periodista no logró su objetivo. “Estoy muy decepcionado, no pegaste ni una”, le dijo De Santis a Juariu, que no podía disimular su rostro detrás de las enormes gafas que le dio Charlotte Caniggia. “No me parece que sea un relleno de calabaza digno”, agregó Martitegui, que le echó en cara que usó una mayonesa comprada contra su consejo.

De esta manera, la joven instagramer quedó sentenciada en la última instancia con Charlotte, y fue eliminada minutos después en medio de sollozos. “Para mí, estar acá era un montón. Lloro, pero la verdad es que haber llegado hasta esta semana es un montón para mí. Mi meta era no irme primera”, reconoció Juariu.