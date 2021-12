Qué ver en CCC Go, HBO Max, Netflix, Mubi, Disney+ y Paramount+

CCC GO

Mi semana con Marilyn (Paramount Network, a las 15.56)

Colin Clark, un joven que trabajaba como ayudante de producción de Sir Laurence Olivier cuando Marilyn Monroe llega a Londres para filmar una película, relata las experiencias que vivió al lado de la estrella de Hollywood.

Mis días felices (Film & Arts, a las 16.10)

Caroline ha llegado a su temida jubilación, y tiene que hacer frente a la nueva vida que se presenta ante ella. Ahora, es todo muy complicado, pues no sabe en qué ocupar todo el tiempo libre que tiene.

Mentiras verdaderas (Star Classics, a las 21)

El agente especial Harry lleva una doble vida. Con entrenamiento en inteligencia y espionaje, el destino hace que su esposa se vea involucrada en una misión peligrosa. Con Arnold Schwarzenegger.

HBO MAX

Estación Once

Miniserie estadounidense de ciencia ficción posapocalíptica creada por Patrick Somerville basada en la novela de 2014 del mismo nombre de Emily St. John Mandel. A lo largo de diez episodios aborda la expansión y los efectos a través de los años de una epidemia que acaba con el 99% de la población mundial. Un joven y una niña coinciden casualmente en Chicago en una noche que los unirá irremediablemente: una gripe amenaza con colapsar no solo la ciudad de Chicago, sino el mundo entero. Aún así, los personajes y planos temporales son variados, desde años anteriores al estadillo de la epidemia a lo que ha sido del planeta dos décadas después. No se conoce todavía el origen, pero sí algunas claves que tienen algo que ver con el virus y sus consecuencias, entre otras una novela gráfica titulada “Estación once”. Afronta temas como el duelo, la incertidumbre, el desarraigo y el legado.

NETFLIX

Muerte al 2021

Un especial de comedia producido por la plataforma, que cuenta la historia de otro año espantoso. Este especial de estilo documental mezcla imágenes de archivo recogidas a lo largo del año con comentarios de personajes ficticios interpretados por algunos de los actores más queridos del mundo. En Muerte al 2021 participan Hugh Grant, Lucy Liu, Tracey Ullman, Samson Kayo, Joe Keery, William Jackson Harper, Stockard Channing, Cristin Milioti, Diane Morgan, Nick Mohammed, entre otros.

MUBI

La vida misma

A medida que una joven pareja de la ciudad de Nueva York pasa del romance universitario al matrimonio y al nacimiento de su primer hijo, los giros inesperados de su viaje crean reverberaciones que demuestran que el amor verdadero nunca muere. Un doloroso incidente es el hilo conductor de esta historia de amor que abarca varias generaciones a lo largo de dos continentes en las calles de Nueva York y España, y cuyos implicados jamás podrían imaginar su resultado. Con Oscar Isaac, Olivia Wilde, Annette Bening, Antonio Banderas y Mandy Patinkin.

DISNEY+

Far from the tree

En este cortometraje animado de Disney, la curiosidad se apodera de un joven mapache cuyo padre, frustrado, intenta mantener a ambos a salvo.

PARAMOUNT+

Dexter: new blood - Capítulo 8

Dexter lucha por sobrevivir en el bosque, hasta que la batalla lo conduce a un campamento de verano abandonado. Harrison debe elegir entre las dos figuras paternas de su vida, aunque cada una de ellas lo arrastra a un camino totalmente opuesto.