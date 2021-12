Mauricio Macri criticó el pase sanitario

El expresidente Mauricio Macri sentó su postura sobre el pase sanitario que el gobierno nacional implementará desde el 1 de enero. Opinó que es una medida que "usan los autoritarios para atacar libertades".

"Son cosas muy difíciles de implementar. ¿Quién y cómo se administra? Son cosas que se plantean para mundos ideales, pero que usan los autoritarios para atacar libertades", dijo este domingo en diálogo con el medio mendocino El Sol.

En la entrevista, el ex mandatario también apuntó contra los diputados de Juntos por el Cambio que faltaron al debate en el que se aprobó una modificación al impuesto a Bienes Personales: Álvaro González, que viajó a Alemania al casamiento de su hija, Gabriela Brouwer de Koning, que se fue de vacaciones a Disney con su familia, y Camila Crescimbeni, que dio positivo de covid.

"La verdad, (estuvieron) mal. Sos elegido, tenés que estar en el lugar al que te comprometiste; sobre todo cuando hay tanta mala fe del otro lado, donde no se puede dialogar, donde no se quiere componer, donde no entendieron que perdieron una elección. Más que nunca necesitás estar al pie del cañón", reflexionó.

Macri evitó, en cambio, definiciones sobre su posible candidatura en 2023, aunque dijo que no lo hará si su familia se lo pide. "Para mí la familia es lo fundamental. Hacer algo que no tiene el apoyo de tu familia... no hubiese logrado lo mucho o poco que logré en esos cuatro años sin el apoyo de Juliana y de toda mi familia", aseguró el expresidente durante la entrevista en la que se omitió la lapidaria auditoría del Fondo Monetario Internacional sobre el millonario préstamo que le brindó durante su gestión.