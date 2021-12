“Mató a mi hijo, él no frenó”, dijo la madre del joven atropellado en Lomas de Tafí

Dictaron la prisión preventiva de 16 días para el imputado por la muerte de Eric Alejandro Caferro, de 21 años: Miguel Ángel Martínez Piquera. El hecho ocurrió este viernes 24 de diciembre a las 0.40 en Jaldo y Alicia Garzón, en Lomas de Tafí.

Piquera atropelló en un Peugeot 208 negro a Caferro, quien conducía su motocicleta Yamaha XTZ 250 cc y lo mató. El joven era cadete de la sandwichería “El Turco”, ubicada en Francisco de Aguirre al 2.100 de la capital. En ese momento el chico no estaba trabajando. Según dijeron sus familiares, iba a encontrarse con unos amigos.

La audiencia fue convocada por el Ministerio Público Fiscal, Unidad de Atentados contra las Personas, que estuvo a cargo del auxiliar Rogelio Rodríguez del Busto. Se llevó a cabo ayer a las 15.30. El juez a cargo, Bernardo L’Erario, ordenó el traslado inmediato del imputado al penal de Villa Urquiza con las previas revisiones médicas y cumpliendo todos los protocolos de Covid-19, como ordena el sistema de salud de la provincia. La prisión preventiva será hasta el 10 de enero de 2022, mientras los especialistas continúan con la investigación.

La defensa se opuso a las disposiciones del juez y realizó un pedido de arresto domiciliario para el acusado Piquera debido a problemas de salud; sin embargo, el magistrado rechazó la solicitud. “Señor juez, mi cliente tiene problemas de presión y toma medicamentos. Las condiciones de detención podrían perjudicar su salud por eso pedimos el arresto domiciliario y que Piquera pueda cumplir con la prisión preventiva en la casa de un tío en Villa Mariano Moreno”, expresó Jorge Contreras, abogado del imputado.

El acusado, Piquera (49), es empleado de una empresa Multinacional y reside en Lomas de Tafí. Según dijo su abogado, el hombre mantiene a sus hijos a través de una cuota alimentaria por lo cual rechazó el pedido de traslado de su defendido al penal. “Mi cliente puede perder su trabajo y sus hijos no tendrán qué comer. Pedimos medidas menores señor juez”, remarcó Contreras. Agregó que Piquera no se fugó del lugar y que demostró estar a disposición de la Justicia. “Si lo hizo al examen de alcoholemia y no tuvo ninguna actitud de fuga por eso pido medidas menores”, expresó.

Rodríguez del Busto, del MPF, no estuvo de acuerdo con este pedido y además comunicó que el acusado no se había dejado hacer el test de alcoholemia en el momento del hecho debido a su religión. “Soy testigo de Jehová. Le doy mi pésame a toda la familia, me siento muy mal”, dijo el imputado en la audiencia.

“Obstaculizó la investigación. El test se le pudo hacer recién 12 horas después. La investigación continúa y faltan varias medidas aún”, expresó el letrado del MPF. “Había dos lomos de seguridad en la avenida, se pidieron las grabaciones de cámaras de seguridad. El imputado manejaba a gran velocidad y además, al momento de revisarlo cerca de las 3 de la mañana presentaba signos de embriaguez”. El MPF había pedido dos meses de prisión preventiva para el imputado, debido a varias medidas que restan por investigar y el juez luego de un cuarto intermedio, determinó que fueran 16 días.

EL IMPUTADO. Miguel Ángel Martínez Piquera atropelló a Caferro.

Por su parte, Erica Caferro, madre de la víctima, expresó: “Mató a mi hijo, él no frenó. Tampoco le dio tiempo a frenar a mi hijo por eso estoy de acuerdo con la disposición señor juez. Destruyó el futuro de mi hijo que era tan joven. Pido que este hombre no salga”, expresó entre lágrimas la mujer.

“Se negó al test de alcoholemia. Si no sos culpable no te negás. No podía dar un paso de la ebriedad que tenía. Incluso un chico nos dijo que lo vio bajar del auto con una botella y el había dicho que no manejaba el auto, que era otra persona. O sea que mintió. Mi hijo no vuelve más. Él era una persona amable, educada, había terminado el colegio y trabajaba”, agregó Erica. “Si el no puede pasar la cuota a sus hijos, que trabajen”, concluyó. (Producción periodística Luciana Nadales)