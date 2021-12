Un cierre de año con encuentros políticos

Consenso fiscal

Jaldo pone su firma al acuerdo que promueve el Gobierno Nacional

Osvaldo Jaldo seguirá sumando millas aéreas a su gestión interina en el Poder Ejecutivo. Desde que Juan Manzur asumió como jefe de Gabinete de la Nación, el vicegobernador ha tenido que realizar un promedio de un viaje semanal a la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de realizar gestiones para que los proyectos de obras públicas avancen en el plano administrativo. En los seis años anteriores, el compañero de fórmula de Manzur prácticamente no había tenido horas de vuelo. Mañana volverá a Buenos Aires para firmar el Consenso Fiscal 2022 que, entre otros puntos, establece una serie de medidas vinculadas con la política impositiva. Jaldo firmará su primer pacto fiscal. Hasta ahora, sólo el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta ha decidido no avalar cualquier modificación en la relación fiscal y política Nación-provincias que implique ajustes tributarios. Los mandatarios provinciales fueron convocados para mañana a las 17 en Casa Rosada. Algunos distritos del interior argentino creen que, más allá de que el borrador lo plantee, no hay probabilidades de que en algunas jurisdicciones se defina la creación del impuesto a la herencia.

El de siempre

Manzur, con perfil bajo, de pocas palabras y calculador

¿Qué le pasa a Manzur? La pregunta sigue dando vuelta en los ámbitos políticos al referirse al cambio de conducta del jefe de Gabinete de la Nación en las actividades que realiza en Casa Rosada. Desde su entorno señalan que el gobernador en uso de licencia no ha caído en desgracia ni tampoco ha sido relegado a un segundo plano por el presidente Alberto Fernández. “Por el contrario -sostienen sus allegados-, Manzur ha vuelto a ser el de siempre, aquel que cultiva el perfil bajo, con pocas y medidas palabras frente a la prensa y calculador en sus contactos con distintos sectores”. La prórroga del Presupuesto 2021 ha fortalecido políticamente a Manzur, ya que las decisiones en esa materia pasarán por su despacho. De hecho, el decreto 882 lo faculta a que realice todas las adecuaciones necesarias para que se instrumente a partir del 1 de enero que viene. Esta semana, en tanto, el tucumano sondeará a empresarios de primera línea y a dirigentes cegetistas, acerca del humor ante un inminente acuerdo de la Argentina con el FMI. Incluso, el jefe de Gabinete está en contacto permanente con el ministro de Economía, Martín Guzmán, para definir la estrategia política y económica en caso de que este verano se anuncie, definitivamente, un nuevo entendimiento con el organismo. El teléfono de Manzur está en línea directa con varios referentes del mercado financiero estadounidense.

La oposición

Convocatoria a una cumbre y la posible firma de un documento

La excusa es el cierre de un año que, desde el punto de vista electoral, ha sido de buenos resultados, al quedar a dos puntos del oficialismo en las elecciones del 14 de noviembre. Sin embargo, se menciona la posibilidad de que los principales dirigentes de la oposición firmen un documento reafirmando la unidad de Juntos por el Cambio, más allá de los matices sectoriales. Eso es al menos lo que se pretende hacer mañana, desde las 10, en un hotel de la zona del Parque 9 de Julio, en la cumbre opositora a la que faltarán varios referentes, aduciendo motivos personales. Algunos dirigentes señalan que no sería oportuno hablar de posicionamientos políticos, como tampoco de precandidaturas a gobernador para 2023. “Todo es prematuro. Más bien, habría que hacer un cierre de año, en unidad y esperar hasta marzo”, indicó uno de los referentes opositores. Otro, a su vez, consideró que en el encuentro debería ponerse énfasis en una cuestión que el oficialismo ha puesto todas sus fichas para cerrar el año: la obra pública. “Vemos muchos anuncios, pero nada concreto”, opinó uno de los referentes.

Qué pasa con la luz

La responsabilidad por los cortes

En la Casa de Gobierno sigue habiendo preocupación por los cortes en el servicio de energía eléctrica. Los ejecutivos de la Empresa de Distribución de Electricidad de Tucumán (EDET) han desfilado por el Palacio del Poder Ejecutivo para explicar la responsabilidad que le cabe a esa compañía en las interrupciones que se han registrado y las que se prevén para el verano. Sin embargo, algunos dirigentes del oficialismo plantean, también, que la empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino (Transnoa) debería explicar qué sucede con los cables de media y alta tensión dañados y cuál es la capacidad operativa que tiene esa empresa para atender las contingencias en materia de transporte de energía. La idea está latente, pero no será fácil. Transnoa sólo puede responder directamente a la Nación.

El gran debut

Tucumanos al recinto del Senado

El próximo miércoles, el Senado tendrá su última sesión de este 2021 que se va y llevará al recinto la ley de Bienes Personales que volvió con cambios desde la Cámara de Diputados. La encabezará la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por ser cámara de origen, los senadores podrán aprobar el texto nuevo o insistir con el inicial, aunque para eso deberán reunir los dos tercios de los votos. La sesión marcará el debut en la Cámara Alta de los tres tucumanos que resultaron electo en los comicios de noviembre: Pablo Yedlin y Sandra Mendoza, del Frente de Todos, y Beatriz Ávila, de Juntos por el Cambio. Para el oficialismo en el Senado será una prueba de fuego e intentará convencer a algunos parlamentarios aliados para obtener un triunfo en el recinto frente a la oposición.