Cartas de lectores

Inundaciones

He leído el editorial de LA GACETA “El socavón de Alto El Puesto y las obras pre lluvias” (20/12). Aprovecho este espacio para dar mi opinión. En el NOA, Tucumán tiene una de las cuencas hídricas más complejas y rica por su biodiversidad y paisajes. Una parte de la misma se desarrolla en las montañas y la otra en la llanura. Hubo, hay y habrá lluvias torrenciales en nuestra provincia, salvo esta que cambie su ubicación en el globo terráqueo, o sea destruido el ambiente y el ecosistema que la sostiene y del que forma parte. Por ello, asombra y preocupa la falta de política, planes y programas para que la cuenca sea administrada de modo eficiente, racional y sustentable, sobre todo si se tienen en cuenta las numerosas ciudades, poblaciones y comunidades asentadas en su superficie y/o cercanas a los cursos de agua. Según los expertos y la bibliografía existente, un plan para controlar una cuenta con estas características debe contemplar acciones para vigilar la tala indiscriminada, la erosión en las márgenes de los ríos y en los piedemontes, los asentamientos habitacionales en zonas inundables y la reconstrucción de los bosques ribereños, entre otros. Debe indicar las obras de ingeniería hidráulica necesarias (defensas, encauzamientos, reforestación, control de torrentes, etc.), las tareas de limpieza y mantenimiento de los cauces de canales, acequias, etc. No debe faltar tampoco la educación en temas ambientales, preventivos y de emergencia a las personas expuestas a los riesgos de inundación. El manejo sistemático y racional de una cuenta hídrica es complejo y tiene características multidisciplinarias y debe ser una cuestión de Estado (provincial, municipal y comunal). Si no se actúa de este modo, cada lluvia extraordinaria nos pondrá en la misma situación dolorosa y lamentable que se repite año tras año (inundaciones endémicas). Lo grave es que se usan recursos de los contribuyentes para construir obras que se llevan los ríos, sin que nadie sea responsable y rinda cuentas. ¿Por qué será?

Juan F. Segura

[email protected]