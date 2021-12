La misa de hoy: El Padre y los padres

Cristo vivió la mayor parte de su vida en este mundo junto a sus padres. Esta larga permanencia, tanto más llamativa por cuanto fue enviado por el Padre con un plan de salvación, pone de relieve la importancia que tiene el hogar en los planes de Dios.

Dios ha elevado a la categoría de un precepto el amar y honrar a los padres. Se trata, por tanto, de algo que está por encima de las conveniencias y de los sentimientos humanos, algo que pertenece a la naturaleza misma de las cosas tal como Dios las ha querido. Porque el hombre, enseña Santo Tomás, “se hace deudor de los demás según la excelencia y según los beneficios que de ellos ha recibido. Por ambos títulos, Dios ocupa el primer lugar, por ser sumamente excelente y ser el principio primero de nuestro existir y de nuestro gobierno. Pero después de Dios, los padres..., pues de ellos hemos nacido y nos hemos criado...; es a quienes más debemos”.

Todo lo que hagamos por nuestros padres, especialmente en la ancianidad, será poco: “Hijo mío -acabamos de escuchar en la 1ª Lectura-, sé constante en honrar a tu padre, no lo abandones mientras viva; aunque flaquee su mente, ten indulgencia, no lo abochornes... La piedad para con tu padre no se olvidará, será tenida en cuenta para pagar tus pecados”. Pero este amor hecho de gratitud no debe impedir a los hijos seguir con libertad el camino que Dios les haya trazado. De ahí que San Jerónimo recuerde: “Honra a tu padre, pero si no te separa del verdadero Padre”. No es verdadera piedad filial la que lleva a desoír la llamada a una vida entregada completamente a Dios por atender a los padres. Sobre todo, a esos padres absorbentes, vampiros, los llaman algunos psiquiatras, que exigen, con una voracidad siempre insatisfecha, una compañía que los hijos no pueden objetivamente proporcionarles. Y no hay verdadero amor a los hijos, es más, nos convertimos en sus enemigos (“enemigos del hombre los de su casa”, Mt 10, 36) cuando nos oponemos resueltamente a lo que Dios espera de ellos.

El comportamiento de María y José cuando encuentran en el Templo a su Hijo después de tres día de angustiosa búsqueda, es un ejemplo a seguir, tanto más por cuanto que “ellos no entendieron lo que quería decir”. “Jesús tenía conciencia, enseña Juan Pablo II, de que ‘nadie conoce bien al Hijo sino el Padre’ (cf Mt 11,27), tanto que aún aquella a la cual había sido revelado el misterio de su filiación divina, su Madre, vivía en la intimidad con este misterio sólo por medio de la fe. Hallándose al lado del Hijo, bajo un mismo techo..., avanzaba en la peregrinación de la fe, como subraya el Concilio (L. G. 58)”.

El niño, desde su primera infancia, ha de palpar en el hogar que, junto a las personas que ve, hay otra presencia misteriosa en su vida: Dios, de cuyo amor dependen sus padres y él. Si al llegar a la adolescencia decide -como Jesús- ocuparse de las cosas de Dios y esto implica la separación física de sus padres, éstos, como María y José, han de respetar esa decisión aunque, como ellos, no la entiendan.

“¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi Padre”. Si hemos concebido nuestra vida como un extender el reinado de Jesucristo, la satisfacción de los padres consistirá en ver cómo sus hijos se implican en ese proyecto. ¡Cuántos buenos padres han acariciado en lo íntimo de su corazón tener un hijo sacerdote! “Que Nazaret nos enseñe lo que es la familia -decía Pablo VI-, su comunión de amor, su austera y sencilla belleza, su ácter sagrado”.

Texto homilético P Sanchez Alba