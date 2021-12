A tres días de la gran carrera “Pellegrini”: La clave estará en la largada

Será un cierre a toda orquesta. El tradicional clásico “Carlos Pellegrini” será el plato fuerte de la última jornada turfística de la temporada, que se disputará el miércoles en el hipódromo tucumano.

La prueba de 1.800 metros reunió a 13 ejemplares de primer nivel y Prohibition será la única yegua entre los participantes. La pupila del stud “Don Antonio” intentará seguir por el buen camino y buscará su segundo éxito consecutivo y el noveno de su exitosa campaña.

“La tordilla llega muy bien a la competencia y tenemos muchas expectativas. El clásico Pellegrini es una de las carreras más importantes de la temporada turfística loca y que nuestra representante sea una de las protagonistas es algo muy importante”, explicó Luis Zamora, uno de los propietarios de la descendiente de Mount Nelson.

“Maña” que preocupa

El 5 de diciembre, la nieta materna de Tapit dejó atrás 105 días sin triunfos y se adjudicó el especial “Consuelo”, donde venció por medio cuerpo a Ludo Joy, en el excelente registro de 1’38”3/5 para los 1.600 metros sobre pista barrosa. La tordilla que entrena César “Rulo” Assad acumulaba dos fracasos consecutivos, en los cuáles largó muy retrasada y perdió todo tipo de chances de luchar por el éxito. “Agarró esa maña en las últimas presentaciones. Larga muy retrasada, lo que le hace perder cualquier posibilidad de intentar luchar por la victoria. En la última carrera también partió retrasada, pero no tanto como en las otras anteriores carreras. Realmente no sabemos porque está con ese problema. Confiamos en que el miércoles no haga lo mismo”, explicó Zamora.

Buen ejercicio

La yegua nacida en el haras “De La Pomme” demostró que siguió en muy buena forma luego de su éxito, ya que con miras al cotejo del miércoles ejercitó 1.000 metros en 1’1”, sin ser exigida a fondo. “Nos dejó una muy buena impresión. Los últimos 200 metros, sin que el jockey la exija al máximo, remató en 11”. Dejó en claro que está en gran forma y le tenemos mucha confianza”, reveló el propietario.

Prohibition es un ejemplar con mucha experiencia en pruebas de fondo. Además de ganar dos veces sobre 1.600 metros en “las luces”, terminó quinta en los 1.800 metros del “Provincias Unidas” de Palermo, fue dos veces segunda en los 2.000 metros del clásico “Aniversario de la Caja Popular de Ahorros” (en 2020 escoltó a Teenek y en 2021 perdió frente a Johhny Quest) y participó en las últimas dos ediciones del Gran Premio “Batalla de Tucumán” (el año pasado finalizó séptima y esta temporada culminó octava). “Es una yegua muy noble, que cuando está bien entrega todo”, dijo “Luchito” Zamora sobre su pupila, que por segunda vez será montada por José Alfredo Vizcarra, el líder de la estadística de jinetes del circo hípico del “Jardín de la República”.

Exigentes adversarios

El Pendex, Endonato, Houellebecq, Artilugio, Ludo Joy, Japonés Rye, Dipinto, Bañado en Oro, Ronin Inc, Maimex, Milione y Sanferminak serán los adversarios que tendrá Prohibition, que durante sus primeras tres actuaciones se mantuvo invicta, ganando los clásicos “Polla de Potrancas” y “Racehorse”. “Es una carrera bastante pareja. Por los antecedentes, Milione se perfila como el rival más exigente. Pero realmente, creo que el principal adversario para Prohibition es la largada. Si vuelve a fallar en la partida, todo será más complicado”, concluyó Zamora, consciente de que su pupila no puede otorgar esa ventaja.