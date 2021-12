Cartas de lectores V: Catastro – Inmobiliario

En esta Navidad y fiestas de fin de año, los tucumanos le regalamos a la Dirección General de Catastro de la Provincia un dron de máxima tecnología, computadoras, programas, etc., con el fin que nos proporcione una cartografía actualizada y permita que los trámites que se realicen en la misma (mensuras, divisiones, valuaciones, prescripciones, etc.) no se conviertan en una odisea para los profesionales actuantes, en una aventura financiera para los ciudadanos y en un aumento excesivo del impuesto inmobiliario. En fin, espero que así sea, caso contrario que Dios y la Patria los demanden (Ver carta del 19/12/21 del lector Juan C. Díaz Ricci)

Roberto Padros

[email protected]