Qué ver en CCC Go, Netflix y Mubi

Cirque du Soleil: Luzia (Film&Arts, a las 13.00)

Un espectáculo que acerca a los espectadores un México imaginario como en un sueño despierto, donde la luz apaga el espíritu y la lluvia calma el alma. “Luzia” es una oda poética y acrobática a la cultura mexicana, rica y vibrante.

Los imprevistos del amor (Europa Europa, a las 15.55)

Rosie y Alex son los mejores amigos del mundo, pero se separan cuando él y su familia se mudan desde Dublín a América. ¿Podrá sobrevivir su amistad a través de los años y los kilómetros?

Bastardos sin gloria (Star Action, a las 19.27)

Durante la Segunda Guerra Mundial, en la Francia ocupada por los nazis, un grupo de soldados judío americanos, conocidos como Los Bastardos, son elegidos para sembrar miedo en el Tercer Reich.

Ten cuidado con lo que deseas (Paramount Network, a las 22.45)

Un joven estudiante que no es muy sociable inicia una apasionada relación con la hermosa y solitaria Lena, una mujer casada con uno de los hombres más ricos de la ciudad.

NETFLIX

Jimmy Carr: his dark material

Comedia de stand up donde Jimmy Carr, el rey del chiste “incorrecto”, hace gala de su humor ácido y sarcástico. En este especial, durante el que busca la parte divertida de las cosas más horribles, se arriesga con bromas a las que llama “finales de carrera”. En 2015, Carr se convirtió en el primer comediante británico en hacer un especial de stand up original para Netflix al grabar su programa “Funny business” en Hammersmith Apollo. Fue seguido por “The best of ultimate gold greatest hits” en 2019. Ambos están disponibles en la plataforma.

Madre sólo hay dos - temporada 2

Dos mujeres absolutamente diferentes descubren que sus bebés fueron accidentalmente cambiados al nacer. En esta nueva parte, Ana y Mariana deciden separarse, poniendo en riesgo los lazos profundos que existen entre ellas y las bebés. Y aunque se vislumbra una reconciliación, para lograrlo tendrán que superar varios retos, entre ellos nuevos amores y emocionantes oportunidades laborales, que sacudirán profundamente la dinámica familiar de ambas.

Stan by me Doraemon dos

Animación. Nobita viaja con Doraemon al pasado para reencontrarse con su abuela, ya fallecida en el presente. Secuela de la película “Stand by Me Doraemon” y a su vez, remake del mediometraje “Doraemon: Obāchan no Omoide”.

Lulli

Comedia brasileña sobre una ambiciosa estudiante de Medicina que empieza a oír los pensamientos ajenos, después de electrocutarse con una máquina de resonancia magnética.

MUBI

Guerra fría

Con la tensión entre EE y la URSS como telón de fondo, presenta una apasionada historia de amor entre dos personas de diferente origen y temperamento que son incompatibles, pero cuyo destino les condena a estar juntos. La historia se desarrolla en Polonia, después de la Segunda Guerra Mundial, donde Wiktor e Irena hacen audiciones para un conjunto de música folclórica patrocinado por el Estado. Wiktor se fija en Zula, una joven ambiciosa y cautivadora que finge ser campesina, pero está en libertad condicional después de atacar a su padre, quien la sometía a abusos. El filme fue premiado en numerosos festivales y ganó el Oscar 2018 a la Mejor Película Extranjera.

Sorry, we missed you (lazos de familia)

Es la película más reciente del notable cineasta británico Ken Loach y del guionista Paul Laverty, maestros del realismo social. Enfoca a Ricky y su familia, que han estado luchando contra las deudas desde la crisis financiera de 2008. Se presenta una gran oportunidad para conseguir algo de independencia gracias a una nueva furgoneta. La familia decide crear una franquicia de entregas a domicilio. El filme retrata la precarización laboral y el modo en que el sistema financiero arrasa con la vida de una familia en el Reino Unido. Loach usa un elenco de desconocidos descubiertos en talleres de actuación para representar a las víctimas de un sistema caracterizado por el progresivo anonimato de las figuras de explotación en las empresas, en contraposición a los falsos “empleados autónomos.”