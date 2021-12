Bielsa, en la cuerda floja

Leeds no gana hace cuatro partidos y solamente cosechó tres victorias en 18 partidos. Trascendió que la paciencia de la comisión directiva con Marcelo Bielsa está agotada y que están analizando pedirle la renuncia en las próximas fechas si los resultados no acompañan. El entrenador rosarino está lejos de atravesar un buen momento en la Premier League, ya que su equipo recibió 14 goles en los últimos tres partidos y se ubica en el puesto 16 en la tabla de posiciones. Además, ahora tendrá dos duros compromisos antes de cerrar el año: el domingo 26 enfrentará a Liverpool en Anfield y dos días después se medirá con el Aston Villa en Ellan Road.

El medio británico Football Insider confirmó que el “Loco” no seguirá en el Leeds la próxima temporada y aseguró que si los resultados no mejorar, es casi seguro que sea despedido antes de que finalice el contrato que tiene hasta junio de 2022. El técnico argentino es uno de los más reconocidos del planeta en la actualidad. Su filosofía, su manera de ver el fútbol y cómo ha convertido al Leeds en un equipo valiente y atrevido que brilló la pasada campaña le convierten en todo un referente. Pero a pesar de todo lo logrado en los últimos años, los directivos del Leeds no están convencido de que Bielsa sea el hombre adecuado para llevar las riendas ni siquiera hasta el final de su contrato.

El ex jugador Gabriel Agbonlahor fue tajante sobre el futuro de Bielsa. “Los fanáticos del Leeds están confundidos, están eligiendo al entrenador en lugar del club. Cualquier otro grupo de aficionados diría ‘Sabés Bielsa, has hecho un gran trabajo, nos has traído a la Premier League pero ahora es el momento de irse’”, explicó. “Yo mí cambiaría a Bielsa. La forma en que está jugando en este momento, es un entrenador muy testarudo. Juegas contra grandes equipos con jugadores de talla mundial y tratas de ir de la cabeza a los pies. Están jugando con fuego, están jugando con el descenso y si bajan, podrían pasar otros 16 años antes de que vuelvan a subir”, agregó.

No obstante, hay un gran sector de los hinchas que todavía apoyan al “Loco”, ya que consideran que el equipo está en inferioridad debido a las bajas. Leeds se vio muy afectado por las lesiones esta temporada. Actualmente tienen diez jugadores del primer equipo no disponibles, incluidos Patrick Bamford, Kalvin Phillips y el capitán Liam Cooper.