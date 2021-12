Cartas de lectores VII: igualar para abajo a los docentes

El 21 de diciembre, un día después de la firma del Concepto Profesional de maestros de Nivel Inicial y Primaria de grado y de especialidades, la Secretaria de Estado de Educación, mediante Resolución Nº 0313/5 (SE), suspende el punto 4 de la norma que los regula, dejando en pie el punto 1, 2 y 3. Ninguno de los considerandos en los que justifica su decisión es real y sobre todo, veraz. En 2020 no hubo clases presenciales a partir del 16 de marzo y se conceptuó sin problemas. El verdadero motivo es otro. La profesora intenta quedar bien con todos, restando a muchos. Este año hubo acuerdo paritario el 25 de febrero. Los autoconvocados y otra agrupación que no participa en las negociaciones, declararon medida de fuerza para el 1º y 2º día del inicio de las clases. Después de un año de pandemia dolorosa, no hubo consideración para con los chicos, para miles donde WhatsApp no llega y no supieron más de escuela. La docencia es una actividad protegida. No tuvo que vivir el vilo de otros trabajadores que ante el cierre o la disminución de las horas vieron reducido su salario o se quedaron sin trabajo. Los trabajadores estatales en conjunto no dependen de la “productividad” del Estado. Para no incomodar a los que verían disminuido su concepto profesional por los dos días injustificados, no tuvo mejor idea que anular el punto 4. Ahora pueden ser conceptuados sin ni siquiera cumplir el requisito del 50% de asistencia a clases., asistencia al trabajo. No era el fin del mundo que los docentes reciban un “distinguido”. Ningún chico se tira al piso porque la maestra le puso 9 en vez de 10. Su resolución devalúa aún más el “sobresaliente”. El fin del mundo es cada chico que termina 6º grado y no alcanzó la alfabetización inicial. Haga la prueba de evaluar a los chicos de 6º del 10% de las escuelas rurales y urbanas de la provincia, o mejor pregunte en Secundaria. Eso sí es el fin del mundo para los chicos porque no podrán concluir la trayectoria obligatoria. Era legal y justo la disminución por inasistencias injustificadas. Ahora Ud. irrumpe la legalidad sin explicar, vía norma, cómo suplirá los puntos que faltan en la escala.

Susana Cristina Díaz

[email protected]