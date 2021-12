Cartas de lectores V: presupuesto y democracia

Preocupante la postura/opinión/deseo de ciudadanos peronistas/kirchneristas que vi reflejadas en las afirmaciones del Sr. Gómez el 21/12: “al momento de la ejecución presupuestaria se debe medir a los distritos administrados por JxC, con la misma vara que utilizó la oposición para rechazar el presupuesto 2022. Mayor mi preocupación, al interpretar una coincidencia en el pensamiento del presidente A. Fernández, en la reunión con gobernadores peronistas, para llevarles tranquilidad respecto de las inversiones prometidas, a pesar de la no aprobación del presupuesto. La pregunta es: ¿los ciudadanos de provincias gobernadas por signo político diferente al del gobierno nacional ¿son considerados extranjeros? ¿A los que ni siquiera les corresponden esos derechos ya enmarcados en nuestras leyes como provenientes de otro país? Creo conveniente recordar a peronistas/ kirchneristas, y recordarnos, que la democracia no es sólo declamar desde el discurso y la arenga. Es justamente esto: aprender a desarrollar un país con todas sus diferencias, porque en ellas está el potencial que podrá elevarnos. Para ello coincidiré siempre con un ex presidente uruguayo que reclamaba: educación, educación, educación. Es evidente que en nuestro caso es urgente que la misma atraviese todos los ámbitos y todos los sectores, porque la que se muestra con actitudes como estas patentiza la mediocridad supina en la que nos estamos sumergiendo cada vez más. Educar al soberano... al que le quepa el sayo...

Hilda Cristina Ponce

[email protected]