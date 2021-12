Qué ver en CCC Go, Cine.ar Play, HBO Max y MUBI

CCC GO

Tirador (Star Action, a las 12.43)

Bob Lee Swagger es un francotirador que deja su profesión después de ser testigo de una terrible traición, y se recluye en un refugio en las montañas. Un exoficial consigue encontrarlo y convencerlo de que su país lo necesita.

Street Fighter: la última batalla (Space, a las 14)

El dictador de un país del sudeste asiático tiene prisioneros en su poder, a los que matará si no recibe un rescate de U$S20.000 millones de dólares del Gobierno de los Estados Unidos. Con Jean-Claude Van Damme.

El octavo día (Europa Europa, a las 15.50)

Un encuentro entre dos mundos antagónicos: el de Georges, un hombre con síndrome de Down, y el de Harry, un ejecutivo. Película de Jaco Van Dormael, con Daniel Auteuil.

Acorralados (Paramount Network, a las 23.37)

Una acampada en contacto con la naturaleza es una oportunidad para reunir a una familia, pero se convierte en una verdadera cacería cuando unos ladrones aterrorizan a los Sidwell al tratar de recuperar el dinero robado que ocultaron en su caravana. Con Jim Caviezel.

CINE.AR PLAY

En la cabeza de papá

Osvaldo vende un caserón familiar por U$S 1 millón, pero tras sufrir un accidente cerebrovascular, no recuerda dónde guardó el dinero. Sus hijos deben lograr que rememore los días previos al ACV. Comedia de Walter Tejblum, con Mario Alarcón, Sergio Surracco, Maida Andrenacci, Dan Breitman, Vivian Jaber y Carlos Portaluppi.

Falklinas

En 1982 la guerra de Malvinas enfrentó combatientes de Argentina y del Reino Unido. Pero su onda expansiva sacudió a miles de almas en muchos países. Este documental cuenta cinco historias de civiles a los que el conflicto les cambió la vida para siempre. Una indagación acerca de encontrarse en el lugar correcto en el momento indicado, o todo lo contrario. Documental de Santiago García Isler. El realizador entrelaza varias historias de vida relacionadas con la cotidianeidad de 1982: una de ellas es la del futbolista Osvaldo Ardiles con el periodista Andrew Graham-Yooll, editor en jefe del periódico Buenos Aires Herald durante tres décadas.

HBO MAX

Búnker

Vladimiro es un padre de familia que tiene un búnker antiatómico en el sótano de su casa; mientras el mundo se está cayendo a pedazos, conviven en una serie de enredos científicos rusos, coreanos y empresarios inescrupulosos, involucrados en historias fuera de lugar. Comedia mexicana.

And just like that - Capítulo 4

Se estrena un nuevo episodio del regreso de “Sex and the city”, serie de HBO Max con las legendarias chicas de Nueva York. Las viejas amigas Carrie, Miranda y Charlotte pasan de la amistad que tenían a los 30 a una realidad más complicada de la vida a los 50. En esta nueva tanda de capítulos se pueden ver a las protagonistas mucho más vulnerables ahora que en la serie original que terminó hace casi 18 años. Eso da a Carrie, Miranda y Charlotte un punto extra de “humanidad” que las anteriores entregas no tenían.

Batwoman - temporada 3 - capítulo 10

Un nuevo capítulo de las aventuras de Kate Kane, quien recorre por las calles de Gotham como Batwoman, una luchadora callejera muy bien entrenada y preparada para acabar con el resurgimiento del crimen en la ciudad.

MUBI

5X2 (cinco veces dos)

A través de cinco momentos clave en la historia de una pareja, François Ozon, considerado por muchos uno de los realizadores más originales del cine francés, narra el amor y el desamor, la felicidad y la ruptura entre un hombre y una mujer interpretados por Valeria Bruni-Tedeschi y Stephane Freiss. La historia está relatada de adelante hacia atrás, desde el doloroso momento de la separación hasta el encuentro feliz en una playa italiana. “No creo que sea una película pesimista, más bien es realista, pasa en todas las historias de amor. Quería mostrar de una manera lúcida la forma en la que viven las parejas de hoy”, aseguró Ozon.